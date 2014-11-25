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Posted 25 ноября 2014, 13:43

Published 25 ноября 2014, 13:43

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Книги и музыка под запретом: Владимир Путин ужесточил антипиратский закон

Книги и музыка под запретом: Владимир Путин ужесточил антипиратский закон

25 ноября 2014, 13:43
Фото: Properm.ru.
Поправки, которые подписал президент, вступят в силу 1 мая 2015 года.

Президент России Владимир Путин подписал поправки к антипиратскому закону, сообщает ТАСС. Теперь власти смогут блокировать доступ к сайтам не только с нелегальными фильмами, но и с музыкой и книгами. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

С 1 мая 2015 года наряду с пиратской видеопродукцией под действие закона попадут электронные копии книг, музыки и программ. Исключение составят только фотографии.

Кроме того, теперь станет возможно решать споры с правообладателем, не дожидаясь решения суда. Если собственники сайта удалят пиратский контент после обращения правообладателя, то все претензии будут сниматься автоматически. Если нет — то ресурс заблокируют на время судебного разбирательства.

В случае, если сайт неоднократно нарушит право интеллектуальной собственности, его могут заблокировать навсегда в случае, если правообладатель три раза выиграет суд против одного и того же сайта. Блокировка будет производиться в течение суток после решения суда. Принимать решение о пожизненной блокировке ресурса будет Мосгорсуд.

Напомним, антипиратский закон вступил в силу 1 августа прошлого года. Летом текущего года депутаты предложили штрафовать рядовых пользователей интернета за размещение фильмов и музыки в соцсетях без разрешения правообладателя.

#Общество
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