Книги и музыка под запретом: Владимир Путин ужесточил антипиратский закон

В случае, если сайт неоднократно нарушит право интеллектуальной собственности, его могут заблокировать навсегда в случае, если правообладатель три раза выиграет суд против одного и того же сайта. Блокировка будет производиться в течение суток после решения суда. Принимать решение о пожизненной блокировке ресурса будет Мосгорсуд.