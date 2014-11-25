Пермские красные волчата переезжают в КНДР

Красный волк — это хищное млекопитающее, находящееся под угрозой исчезновения. Внесены в Красную книгу. Это довольно крупный зверь с длиной тела 76—110 см, хвоста — 45—50 см и массой 17—21 кг. В его облике сочетаются черты волка, лисицы и шакала. От обычного волка красный волк отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли. Характерна укороченная, заострённая морда. Уши большие, стоячие, с закруглёнными вершинами, высоко посажены на голове.