Пермские красные волчата переезжают в КНДР

Posted 25 ноября 2014, 11:54
Published 25 ноября 2014, 11:54
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Сегодня Пермский зоопарк провожает четверых красных волчиц в возрасте 9 месяцев в город Пхеньян. Волчата будут жить в зоопарках КНДР, сообщает Россельхознадзор по Пермскому краю. Добираться до места назначения они будут на самолете через Москву и Владивосток.
Ветеринарный осмотр показал, что все животные клинически здоровы, активны, бодры и физически развиты для своего возраста. Карантинирование животных было проведено в соответствии с ветеринарными требованиями Таможенного союза и требованиями страны импортера.
Напомним, весной в Пермском зоопарке родились пять волчат: один мальчик и четыре девочки. Летом молодой самец переехал в Ярославский зоопарк. Родившиеся в Пермском зоопарке щенки стали первым в России потомством красных волков, появившихся в неволе.
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Красный волк — это хищное млекопитающее, находящееся под угрозой исчезновения. Внесены в Красную книгу. Это довольно крупный зверь с длиной тела 76—110 см, хвоста — 45—50 см и массой 17—21 кг. В его облике сочетаются черты волка, лисицы и шакала. От обычного волка красный волк отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли. Характерна укороченная, заострённая морда. Уши большие, стоячие, с закруглёнными вершинами, высоко посажены на голове.