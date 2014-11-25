properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2014, 11:54

Published 25 ноября 2014, 11:54

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Пермские красные волчата переезжают в КНДР

Пермские красные волчата переезжают в КНДР

25 ноября 2014, 11:54
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Зоопарк
Зоопарк Перми расстается с тремя самками в возрасте 9 месяцев сегодня, 25 ноября.

Сегодня Пермский зоопарк провожает четверых красных волчиц в возрасте 9 месяцев в город Пхеньян. Волчата будут жить в зоопарках КНДР, сообщает Россельхознадзор по Пермскому краю. Добираться до места назначения они будут на самолете через Москву и Владивосток.

Ветеринарный осмотр показал, что все животные клинически здоровы, активны, бодры и физически развиты для своего возраста. Карантинирование животных было проведено в соответствии с ветеринарными требованиями Таможенного союза и требованиями страны импортера.

Напомним, весной в Пермском зоопарке родились пять волчат: один мальчик и четыре девочки. Летом молодой самец переехал в Ярославский зоопарк. Родившиеся в Пермском зоопарке щенки стали первым в России потомством красных волков, появившихся в неволе.

Красный волк — это хищное млекопитающее, находящееся под угрозой исчезновения. Внесены в Красную книгу. Это довольно крупный зверь с длиной тела 76—110 см, хвоста — 45—50 см и массой 17—21 кг. В его облике сочетаются черты волка, лисицы и шакала. От обычного волка красный волк отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли. Характерна укороченная, заострённая морда. Уши большие, стоячие, с закруглёнными вершинами, высоко посажены на голове.
#Общество#Зоопарк#Пермский зоопарк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика