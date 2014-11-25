Пермячка отсудила у УК 25 тысяч рублей за падение ребенка с лестницы

Posted 25 ноября 2014, 04:27
Published 25 ноября 2014, 04:27
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Орджоникидзевский районный суд удовлетворил иск пермячки к одной из управляющих компаний о взыскании компенсации морального вреда за травмы ребенка.
Как сообщает прокуратура Перми, ребенок упал с лестницы с высоты более одного метра из-за отсутствия опорных стоек перил. Малыш спускался по лестнице в присутствии матери. По решению суда управляющая компания выплатит женщине 25 тыс. рублей.