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Posted 25 ноября 2014, 04:27

Published 25 ноября 2014, 04:27

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Пермячка отсудила у УК 25 тысяч рублей за падение ребенка с лестницы

Пермячка отсудила у УК 25 тысяч рублей за падение ребенка с лестницы

25 ноября 2014, 04:27
Фото: Properm.ru.
Суд признал управляющую компанию виновной в отсутствии опорных стоек перил.

Орджоникидзевский районный суд удовлетворил иск пермячки к одной из управляющих компаний о взыскании компенсации морального вреда за травмы ребенка.

Как сообщает прокуратура Перми, ребенок упал с лестницы с высоты более одного метра из-за отсутствия опорных стоек перил. Малыш спускался по лестнице в присутствии матери. По решению суда управляющая компания выплатит женщине 25 тыс. рублей.

#Происшествия#Суд#Пострадал ребенок#Несчастный случай
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