Под давлением ритейлеров мэрия разработала новую схему продаж алкоголя

Posted 25 ноября 2014, 05:58
Published 25 ноября 2014, 05:58
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Администрация Перми сделала очередной шаг в противостоянии с ритейлерами. После того как розничные сети через суд добились отмены антиалкогольного постановления чиновников, запрещающего продавать спиртное вблизи медицинских объектов и образовательных учреждений, мэрия обратилась в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой.
Кроме того, в управлении по развитию потребительского рынка корреспонденту Properm.ru сообщили о разработке новых схем границ территорий, где не допускается розничная продажа алкоголя. Постановление согласовано с предпринимателями и будет рассмотрено Арбитражным судом Уральского округа.
Из ответа управления по развитию потребительского рынка администрации Перми:
Рассмотрение кассационной жалобы назначено Арбитражным судом Уральского округа на 8 декабря.
Воспользовавшись отменой запрета на розничную продажу алкоголя, пермские ритейлы, в частности, алкогольный супермаркет «Лион», расположенный рядом со стоматологией, снова начали продавать спиртное.
Напомним, в конце 2013 года администрация Перми ввела новые границы розничной продажи спиртных напитков. Постановление устанавливает допустимое расстояние от образовательных, медицинских и прочих учреждений до точек реализации алкоголя по радиусу, а не по пешеходной доступности.
Новая схема границ розничной продажи алкоголя фактически запрещает продавать его в центре города. Так, в «зону запрета» входят более 1500 медицинских учреждений, порядка 1000 детских образовательных организаций, около 50 объектов спорта, 16 объектов военного назначения, пять оптовых и розничных рынков, три места массового скопления граждан и 62 места нахождения источников повышенной опасности. Организации общественного питания, торгующие алкоголем, не могут располагаться в радиусе 20 м от этих объектов, магазины — в радиусе 50 м.
Ограничения коснулись не только специализированных алкогольных магазинов, но и супермаркетов крупных ритейлерских сетей. По новым правилам, к примеру, около 25% магазинов сети «Норман-Виват» оказались в «зоне запрета».