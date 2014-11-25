Под давлением ритейлеров мэрия разработала новую схему продаж алкоголя

Из ответа управления по развитию потребительского рынка администрации Перми:

— В новом постановлении учтены все замечания и рекомендации, которые содержатся в решении Арбитражного суда Пермского края. Кроме того, документ согласован с представителями крупных торговых сетей Перми, а также с членами рабочей группы, созданной для корректировки постановления. Вместе с тем, управление считает, что отмена предыдущего постановления была необоснованной, именно поэтому для защиты собственных интересов на решение суда подана кассационная жалоба