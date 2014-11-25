properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2014, 05:58

Published 25 ноября 2014, 05:58

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Под давлением ритейлеров мэрия разработала новую схему продаж алкоголя

Под давлением ритейлеров мэрия разработала новую схему продаж алкоголя

25 ноября 2014, 05:58
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Администрация Перми
Арбитражный суд признал «Пятерочку» и «Виват» ущемленными в правах, а постановление о запрете розничной продаже спиртного - недействующим. В ответ чиновники обжаловали это решение и разработали новую схему реализации спиртного.

Администрация Перми сделала очередной шаг в противостоянии с ритейлерами. После того как розничные сети через суд добились отмены антиалкогольного постановления чиновников, запрещающего продавать спиртное вблизи медицинских объектов и образовательных учреждений, мэрия обратилась в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой.

Кроме того, в управлении по развитию потребительского рынка корреспонденту Properm.ru сообщили о разработке новых схем границ территорий, где не допускается розничная продажа алкоголя. Постановление согласовано с предпринимателями и будет рассмотрено Арбитражным судом Уральского округа.

Из ответа управления по развитию потребительского рынка администрации Перми:

— В новом постановлении учтены все замечания и рекомендации, которые содержатся в решении Арбитражного суда Пермского края. Кроме того, документ согласован с представителями крупных торговых сетей Перми, а также с членами рабочей группы, созданной для корректировки постановления. Вместе с тем, управление считает, что отмена предыдущего постановления была необоснованной, именно поэтому для защиты собственных интересов на решение суда подана кассационная жалоба

Рассмотрение кассационной жалобы назначено Арбитражным судом Уральского округа на 8 декабря.

Воспользовавшись отменой запрета на розничную продажу алкоголя, пермские ритейлы, в частности, алкогольный супермаркет «Лион», расположенный рядом со стоматологией, снова начали продавать спиртное.

Напомним, в конце 2013 года администрация Перми ввела новые границы розничной продажи спиртных напитков. Постановление устанавливает допустимое расстояние от образовательных, медицинских и прочих учреждений до точек реализации алкоголя по радиусу, а не по пешеходной доступности.

Новая схема границ розничной продажи алкоголя фактически запрещает продавать его в центре города. Так, в «зону запрета» входят более 1500 медицинских учреждений, порядка 1000 детских образовательных организаций, около 50 объектов спорта, 16 объектов военного назначения, пять оптовых и розничных рынков, три места массового скопления граждан и 62 места нахождения источников повышенной опасности. Организации общественного питания, торгующие алкоголем, не могут располагаться в радиусе 20 м от этих объектов, магазины — в радиусе 50 м.

Ограничения коснулись не только специализированных алкогольных магазинов, но и супермаркетов крупных ритейлерских сетей. По новым правилам, к примеру, около 25% магазинов сети «Норман-Виват» оказались в «зоне запрета».

#Бизнес#Администрация Перми#Продажа алкоголя
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика