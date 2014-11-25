properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2014, 11:45

Published 25 ноября 2014, 11:45

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Сбербанк России пригласил клиентов к участию в акции «Путешествие в подарок»

Сбербанк России пригласил клиентов к участию в акции «Путешествие в подарок»

25 ноября 2014, 11:45
Фото: Properm.ru
Акция продлится с 24 ноября по 24 декабря 2014 года. До 31 января 2015 будут определены победители акции, которые получат ценные призы

24 ноября на территории Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми стартовала акция Сбербанка «Путешествие в подарок». К участию в акции приглашаются клиенты, планирующие оформление потребительского кредита.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо сделать три шага:

1. Оформить заявку на потребительский кредит на сумму от 200 000 рублей.
2. После подписания кредитного договора зарегистрироваться для участия в акции, отправив SMS с указанием номера кредитного договора на номер 2420.
3. Получить возможность стать обладателем одного из трех сертификатов на туристическую поездку на сумму 200 000 рублей каждый, а также 27 дополнительных призов.

Акция продлится с 24 ноября по 24 декабря 2014 года. До 31 января 2015 будут определены победители акции, которые получат ценные призы.

Подробнее об акции можно узнать в филиалах Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8 800 555 55 50.

Организатор Акции — ОАО «Сбербанк России». Подробная информация об организаторе, количестве призов, месте и способе их получения — на сайте Сбербанка.

#Релизы Банков#Сбербанк-нк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика