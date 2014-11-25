Сбербанк России пригласил клиентов к участию в акции «Путешествие в подарок»

1. Оформить заявку на потребительский кредит на сумму от 200 000 рублей.

2. После подписания кредитного договора зарегистрироваться для участия в акции, отправив SMS с указанием номера кредитного договора на номер 2420.

3. Получить возможность стать обладателем одного из трех сертификатов на туристическую поездку на сумму 200 000 рублей каждый, а также 27 дополнительных призов.