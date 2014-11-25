Сбербанк России пригласил клиентов к участию в акции «Путешествие в подарок»

Posted 25 ноября 2014, 11:45
Published 25 ноября 2014, 11:45
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
24 ноября на территории Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми стартовала акция Сбербанка «Путешествие в подарок». К участию в акции приглашаются клиенты, планирующие оформление потребительского кредита.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо сделать три шага:
1. Оформить заявку на потребительский кредит на сумму от 200 000 рублей.
2. После подписания кредитного договора зарегистрироваться для участия в акции, отправив SMS с указанием номера кредитного договора на номер 2420.
3. Получить возможность стать обладателем одного из трех сертификатов на туристическую поездку на сумму 200 000 рублей каждый, а также 27 дополнительных призов.
Акция продлится с 24 ноября по 24 декабря 2014 года. До 31 января 2015 будут определены победители акции, которые получат ценные призы.
Подробнее об акции можно узнать в филиалах Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8 800 555 55 50.
Организатор Акции — ОАО «Сбербанк России». Подробная информация об организаторе, количестве призов, месте и способе их получения — на сайте Сбербанка.