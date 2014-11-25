В Перми у жителя Челябинска украли флешку и планшет

По подозрению в воровстве задержали 24-летнего жителя Бардымского района. Как выяснилось, он сначала похитил ключи на вахте, а затем пробрался в номер потерпевшего. Ранее молодой человек не был судим, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.