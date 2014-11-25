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Posted 25 ноября 2014, 08:58

Published 25 ноября 2014, 08:58

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми у жителя Челябинска украли флешку и планшет

В Перми у жителя Челябинска украли флешку и планшет

25 ноября 2014, 08:58
Фото: Properm.ru.
Приезжего гостя обворовали в гостиничном номере.

Несколько дней назад в полицию обратился 37-летний житель Челябинска. Он сообщил, что из его гостиничного номера пропали планшетный компьютер и флеш-карта.

По подозрению в воровстве задержали 24-летнего жителя Бардымского района. Как выяснилось, он сначала похитил ключи на вахте, а затем пробрался в номер потерпевшего. Ранее молодой человек не был судим, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия#Кража
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