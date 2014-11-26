Дмитрий Жебелев: Совет при городской Думе один из лучших с технической точки зрения

«Система думских советов — это органы чувств для депутатов Думы, с помощью которых мы ориентируемся в окружающем пространстве, взаимодействуем с обществом, получаем и анализируем информацию, принимаем те или иные решения. Это фильтр, способный, как показывает практика, выявить из многих хороших предложений лучшие и запустить их в работу», — подчеркнул Игорь Сапко.