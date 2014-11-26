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Posted 26 ноября 2014, 10:53

Published 26 ноября 2014, 10:53

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Дмитрий Жебелев: Совет при городской Думе один из лучших с технической точки зрения

Дмитрий Жебелев: Совет при городской Думе один из лучших с технической точки зрения

26 ноября 2014, 10:53
Фото: Properm.ru.
На краевом общественном форуме прошло заседание Совета советов. Эта площадка стала местом обсуждения деятельности различных совещательных структур при органах власти.

Как отметил глава Перми Игорь Сапко, каждый совет является центром серьезного и предметного анализа ситуации в той или иной сфере и выработки практических мер по воздействию на нее.

«Система думских советов — это органы чувств для депутатов Думы, с помощью которых мы ориентируемся в окружающем пространстве, взаимодействуем с обществом, получаем и анализируем информацию, принимаем те или иные решения. Это фильтр, способный, как показывает практика, выявить из многих хороших предложений лучшие и запустить их в работу», — подчеркнул Игорь Сапко.

Глава города поблагодарил всех членов думских советов за гражданскую позицию и реальную работу и выразил надежду, что впереди будет еще немало интересных совместных начинаний.

В ходе дискуссии участники обсудили стратегические направления работы, и будущие точки взаимодействия. Член Общественной палаты Пермского края Николай Девяткин предложил стремиться к тому, чтобы через общественные советы при органах власти проходили в обязательном порядке все стратегические решения и нормативные акты.

По вопросу исключения чиновников из состава общественных советов были высказаны разные мнения. Председатель общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Пермском крае Вера Шишкина считает, что решение социальных проблем невозможно без представителей ведомств.

«Я скажу про совет при городской Думе. Я считаю, что с технической точки зрения он один из лучших. Именно потому, что технической частью работы занимаются чиновники, специалисты аппарата», — отметил координатор проекта «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

«Я рад, что в рамках форума удалось обсудить многие вопросы, поделиться позитивным опытом. Мы готовы сотрудничать со всеми общественными организациями и советами», — сказал, подводя итоги глава администрации губернатора Алексей Фролов.

#Общество#Думский контракт
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