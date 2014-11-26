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Posted 26 ноября 2014, 05:52

Published 26 ноября 2014, 05:52

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Фрукты vs гамбургеры: в России запустят рекламу против фастфуда

Фрукты vs гамбургеры: в России запустят рекламу против фастфуда

26 ноября 2014, 05:52
Фото: Properm.ru.
Соцрекламу создадут в рамках пропаганды здорового образа жизни.

Специалистов Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора просят создать антирекламу фастфуда и сладких газированных напитков в рамках пропаганды здорового образа жизни.

Автор идеи — член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что такая реклама должна появиться на федеральных каналах, в интернете и на улицах крупных российских городов, пишут «Известия».

По словам Хамзаева, в России основой упор в социальной рекламе делается на борьбу с курением и чрезмерным употреблением спиртного, а о вреде «быстрой еды» практически не говорится, хотя в западных странах этим давно занимаются.

Например, в интернете большой популярностью пользуется ролик про то, как выглядели бы дикие животные, если бы питались фастфудом.

Султан Хамзаев, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия»: — Если запускать рекламу, то нужно делать ее на совесть. Это непременно должна быть креативная, интеллектуальная работа с применением современной инфографики. Мы ведь сегодня живем в таком обществе, когда хотим за небольшой промежуток времени впитать максимальное количество информации.

Общественник считает , что в этой рекламе важно будет сравнить натуральные продукты с фастфудом. В Госдуме его инициативу поддерживают.

#Видео#Общество#Фастфуд
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