Фрукты vs гамбургеры: в России запустят рекламу против фастфуда

Posted 26 ноября 2014, 05:52
Published 26 ноября 2014, 05:52
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Специалистов Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора просят создать антирекламу фастфуда и сладких газированных напитков в рамках пропаганды здорового образа жизни.
Автор идеи — член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что такая реклама должна появиться на федеральных каналах, в интернете и на улицах крупных российских городов, пишут «Известия».
По словам Хамзаева, в России основой упор в социальной рекламе делается на борьбу с курением и чрезмерным употреблением спиртного, а о вреде «быстрой еды» практически не говорится, хотя в западных странах этим давно занимаются.
Например, в интернете большой популярностью пользуется ролик про то, как выглядели бы дикие животные, если бы питались фастфудом.
Общественник считает , что в этой рекламе важно будет сравнить натуральные продукты с фастфудом. В Госдуме его инициативу поддерживают.