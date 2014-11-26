«Где тут миллиард?». Репортаж из «секретного объекта» — Кудымкарского драмтеатра

— У нас в Перми театралы сталкиваются с двумя проблемами. Первая — влияние министерства культуры на культурную политику художественных руководителей театров. Вторая — сложности с выделением финансирования на реконструкцию и ремонт театров. У вас ситуация обратная — театр построили и заставляют открыться, играть спектакли. Как вы это объясните?

— Мы театр открываем с 2011 года, каждый год в декабре. Мы три краевых театра. В этом году в отношениях с министерством культуры не очень все ладится. Очень много проблем. Не только у нас. И Пермь-36, и оперный театр (Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского — Properm.ru).