Гипермаркеты эконом-класса «Дельта» закрылись

По данным издания, в компании решили, что нет смысла развивать две разные сети, и сконцентрировали усилия на бренде «Виват», потому что он более успешен с точки зрения узнаваемости, это — флагманский бренд во всей группе. Стоит отметить, что в последнее время компания и не позиционировала «Дельту» отдельно, эти магазины всегда рекламировались в связке с «Виватом».