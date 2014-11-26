Гипермаркеты эконом-класса «Дельта» закрылись

Posted 26 ноября 2014, 12:48
Published 26 ноября 2014, 12:48
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Пермские магазины «Дельта» закрылись — холдинг «Норман-Виват" Вадима Юсупова отказался от этого бренда эконом-класса, пишет «ТЕКСТ». Оба гипермаркета «Дельта» в Перми теперь работают под названием «Виват» (и еще один в Чайковском). Новые вывески уже появились. Сайт сети «Дельта» уже не работает — с него настроен автоматический переход на сайт «Вивата».
По данным издания, в компании решили, что нет смысла развивать две разные сети, и сконцентрировали усилия на бренде «Виват», потому что он более успешен с точки зрения узнаваемости, это — флагманский бренд во всей группе. Стоит отметить, что в последнее время компания и не позиционировала «Дельту» отдельно, эти магазины всегда рекламировались в связке с «Виватом».
Теперь все четыре гипермаркета «Виват» будут по ценовой политике, как «Дельта» (для этого основной «Виват» на шоссе Космонавтов, 65 чуть снизит цены на некоторые товары). Например, в них будет действовать оптовая скидка на напитки. Кроме того, станет больше товаров фирменного производства и товаров на развес, которые дешевле, чем упакованные.
В компании отметили, что решение никак не связано с усиливающимся экономическим кризисом. Напомним, магазины эконом-класса «Дельта» ритейлер начал развивать в начале 2010 года в качестве антикризисного проекта. Стоит отметить, что в эконом-сегменте «Дельте» приходилось конкурировать с «Пятерочкой» и «Магнитом», которые в последние годы регулярно открывали в Прикамье новые магазины.