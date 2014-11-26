Игорь Сапко: «Сегодня наши проекты обсуждаются в Москве и Женеве»

Posted 26 ноября 2014, 13:19
Published 26 ноября 2014, 13:19
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В качестве слушателей и спикеров на площадках форума выступят 500 человек: представители некоммерческих организаций и добровольческих объединений, научных кругов, органов власти, бизнеса, средств массовой информации.
Экспертами Форума в этом году выступили заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Нина Шахина, начальник управления по КСО и бренду ОАО «Северсталь» Наталья Поппель, директор центра консалтинга и аутсорсинга Фонда «Наше будущее» Ольга Трубина, ведущий специалист Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Никита Силаков и многие другие.