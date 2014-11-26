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Posted 26 ноября 2014, 13:19

Published 26 ноября 2014, 13:19

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Игорь Сапко: «Сегодня наши проекты обсуждаются в Москве и Женеве»

Игорь Сапко: «Сегодня наши проекты обсуждаются в Москве и Женеве»

26 ноября 2014, 13:19
Фото: Properm.ru.
Сегодня в выставочном центре «Пермская ярмарка» начал работу форум «Доброволец России-2014».

В качестве слушателей и спикеров на площадках форума выступят 500 человек: представители некоммерческих организаций и добровольческих объединений, научных кругов, органов власти, бизнеса, средств массовой информации.

Экспертами Форума в этом году выступили заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Нина Шахина, начальник управления по КСО и бренду ОАО «Северсталь» Наталья Поппель, директор центра консалтинга и аутсорсинга Фонда «Наше будущее» Ольга Трубина, ведущий специалист Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Никита Силаков и многие другие.

Игорь Сапко, глава города Перми :— Наш форум год от года набирает популярность и вот теперь приобрел статус международного. За последние шесть лет в Перми была проведена огромная работа по организации и развитию добровольческого движения. Сегодня наши проекты обсуждаются в Москве и Женеве, получают поддержку из уст Президента России Владимира Владимировича Путина, а в самой столице Прикамья проходит международный форум добровольцев и конференция под эгидой Европейского отделения ООН. Это стало возможным благодаря активной жизненной позиции пермяков, стремлению реализовать свои проекты, перед которым все трудности отходят на второй план.
#Общество
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