iPhone и iPad в России подорожали на четверть

Так самый дешевый смартфон iPhone 6 c 16 гигабайтами встроенной памяти подорожал на 8 тысяч рублей и стоит теперь 39 тыс. 990 рублей, с 64 гигабайтами — на 10 тысяч рублей до 46 тыс. 990 рублей, а с 128 гигабайтами — на 11 тысяч рублей до 52 тыс. 990 рублей.