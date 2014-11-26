iPhone и iPad в России подорожали на четверть

Posted 26 ноября 2014, 03:54
Published 26 ноября 2014, 03:54
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Корпорация Apple официально повысила цены на продукцию на российском рынке на 20 — 25%. Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте онлайн-магазина Apple в России.
Так самый дешевый смартфон iPhone 6 c 16 гигабайтами встроенной памяти подорожал на 8 тысяч рублей и стоит теперь 39 тыс. 990 рублей, с 64 гигабайтами — на 10 тысяч рублей до 46 тыс. 990 рублей, а с 128 гигабайтами — на 11 тысяч рублей до 52 тыс. 990 рублей.
Подорожали на 10–12 тысяч рублей и смартфоны iPhone 6 Plus. В зависимости от модификации они теперь стоят от 46 тыс. 990 рублей до 58 тыс. 990 рублей.
Повышение цен коснулось и моделей iPhone 5C и iPhone 5S. Они подорожали меньше: на две и пять тысяч рублей. Дороже россиянам обойдутся и новые планшеты iPad Air 2 и iPad mini 3.
Отметим, что повышение стоимости продукции Apple было ожидаемо в свете колебаний валютного курса. Однако официального заявления компания не сделала.
Напомним, Apple презентовала новые iPhone 6 и iPhone 6 plus 9 сентября. Продажи в восьми странах мира стартовали 19 сентября. В России скупать «яблочную» продукцию начали в ночь на 26 сентября.