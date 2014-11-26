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Posted 26 ноября 2014, 11:42

Published 26 ноября 2014, 11:42

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Причиной заболевания учеников школы №111 cтал норовирус

Причиной заболевания учеников школы №111 cтал норовирус

26 ноября 2014, 11:42
Фото: Properm.ru.
По словам сотрудников Роспотребнадзора, способ распространения инфекции контактно-бытовой. Состояние пищеблока школы №111 полностью соответствует санитарным требованиям.

В Перми завершено санитарно-эпидемиологическое расследование заболевания детей в школе №111. Врачи-эпидемиологи из краевого центра гигиены и эпидемиологии установили, что возбудителем острой кишечной инфекции стал норовирус.

По словам руководителя эпидемиологического отдела Роспотребнадзора Ларисы Кудрявцевой, замечаний к ИП «Векшина» нет: «Вопрос о том, кого привлекать к отвественности, пока не решен, но в акте указано, что способ распространения инфекции — контактно-бытовой».

Эксперты сделали вывод, что распространить инфекцию могли предметы внешней среды, контаминированные возбудителями (ручки дверей, парты и другое). Согласно акту, составленного по итогу расследования, состояние пищеблока школы №111 полностью соответствует санитарным требованиям.

Напомним, массовое отравление школьников произошло с 22 по 23 октября. После этого следственные органы СКР по Пермскому краю начали доследственную проверку по признакам отравления.

#Общество
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