Причиной заболевания учеников школы №111 cтал норовирус

По словам руководителя эпидемиологического отдела Роспотребнадзора Ларисы Кудрявцевой, замечаний к ИП «Векшина» нет: «Вопрос о том, кого привлекать к отвественности, пока не решен, но в акте указано, что способ распространения инфекции — контактно-бытовой».