Райффайзенбанк предлагает новую карту Visa «Бизнес 24/7» для малого бизнеса

Posted 26 ноября 2014, 09:52
Published 26 ноября 2014, 09:52
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Райффайзенбанк предлагает клиентам малого бизнеса новую корпоративную карту Visa «Бизнес 24/7». Карта выпускается к расчетному счету компании или индивидуального предпринимателя и предоставляет круглосуточный доступ к денежным средствам в любом банкомате Райффайзенбанка, банкоматах банков-партнеров и банкоматах сторонних банков.
Внесение и снятие наличных денежных средств через банкоматы Райффайзенбанка и банкоматы банков-партнеров (общая сеть насчитывает более 11 тысяч устройств) осуществляется по тарифам, которые действуют в кассе банка.
«Мы предлагаем нашим клиентам простой и удобный сервис, — говорит Роман Зильбер, начальник управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка. - Теперь для внесения и снятия наличных не нужно идти в отделение и оформлять чековую книжку. Снять наличные денежные средства можно без предварительного заказа, для этого достаточно ввести ПИН-код, и операция выполнена».
К расчетному счету возможно открыть сразу несколько карт, на которые компания может установить различные расходные лимиты. Максимальный лимит на снятие наличных денежных средств с корпоративной карты составляет 300 тысяч рублей в день. По желанию организация может выпустить карты как с функцией пополнения счета и снятия наличных, так и только с функцией внесения наличных.
Все корпоративные карты Райффайзенбанка выпускаются с чипом, что обеспечивает более высокий уровень безопасности. Дополнительной защитой является и то, что картой нельзя расплачиваться в торговых точках и в интернете. В случае утери карту можно быстро заблокировать, позвонив в информационный центр Райффайзенбанка.
Сейчас в Райффайзенбанке обслуживается около 50 тысяч клиентов малого бизнеса, для которых новая услуга позволит значительно упростить процесс внесения и снятия наличных с расчетного счета. Клиентам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям Райффайзенбанк также предлагает воспользоваться Банк-Клиентом ELBRUS Internet, мобильным Банк-Клиентом ELBRUS Mobile, услугой «SMS для Бизнеса» для оперативного контроля за движением средств на счете, а также корпоративной картой для расчетов в командировках.