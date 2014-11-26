Райффайзенбанк предлагает новую карту Visa «Бизнес 24/7» для малого бизнеса

К расчетному счету возможно открыть сразу несколько карт, на которые компания может установить различные расходные лимиты. Максимальный лимит на снятие наличных денежных средств с корпоративной карты составляет 300 тысяч рублей в день. По желанию организация может выпустить карты как с функцией пополнения счета и снятия наличных, так и только с функцией внесения наличных.