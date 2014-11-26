properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2014, 09:52

Published 26 ноября 2014, 09:52

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Райффайзенбанк предлагает новую карту Visa «Бизнес 24/7» для малого бизнеса

26 ноября 2014, 09:52
К расчетному счету возможно открыть сразу несколько карт, на которые компания может установить различные расходные лимиты. Максимальный лимит на снятие наличных денежных средств с корпоративной карты составляет 300 тысяч рублей в день.

Райффайзенбанк предлагает клиентам малого бизнеса новую корпоративную карту Visa «Бизнес 24/7». Карта выпускается к расчетному счету компании или индивидуального предпринимателя и предоставляет круглосуточный доступ к денежным средствам в любом банкомате Райффайзенбанка, банкоматах банков-партнеров и банкоматах сторонних банков.

Внесение и снятие наличных денежных средств через банкоматы Райффайзенбанка и банкоматы банков-партнеров (общая сеть насчитывает более 11 тысяч устройств) осуществляется по тарифам, которые действуют в кассе банка.

«Мы предлагаем нашим клиентам простой и удобный сервис, — говорит Роман Зильбер, начальник управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка. - Теперь для внесения и снятия наличных не нужно идти в отделение и оформлять чековую книжку. Снять наличные денежные средства можно без предварительного заказа, для этого достаточно ввести ПИН-код, и операция выполнена».

К расчетному счету возможно открыть сразу несколько карт, на которые компания может установить различные расходные лимиты. Максимальный лимит на снятие наличных денежных средств с корпоративной карты составляет 300 тысяч рублей в день. По желанию организация может выпустить карты как с функцией пополнения счета и снятия наличных, так и только с функцией внесения наличных.

Все корпоративные карты Райффайзенбанка выпускаются с чипом, что обеспечивает более высокий уровень безопасности. Дополнительной защитой является и то, что картой нельзя расплачиваться в торговых точках и в интернете. В случае утери карту можно быстро заблокировать, позвонив в информационный центр Райффайзенбанка.

Сейчас в Райффайзенбанке обслуживается около 50 тысяч клиентов малого бизнеса, для которых новая услуга позволит значительно упростить процесс внесения и снятия наличных с расчетного счета. Клиентам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям Райффайзенбанк также предлагает воспользоваться Банк-Клиентом ELBRUS Internet, мобильным Банк-Клиентом ELBRUS Mobile, услугой «SMS для Бизнеса» для оперативного контроля за движением средств на счете, а также корпоративной картой для расчетов в командировках.

#Релизы Банков#Райффайзенбанк-нк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика