Специалисты ПСК устраняют дефект теплопровода на Гайве

Сегодня, 26 ноября, специалисты ООО «ПСК» проводят плановые работы по устранению дефекта на трубопроводе, расположенном по ул. Писарева (м/н Гайва Орджоникидзевского района г. Перми). На месте работает необходимое количество персонала и техники.