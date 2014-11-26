Специалисты ПСК устраняют дефект теплопровода на Гайве

Posted 26 ноября 2014, 09:23
Published 26 ноября 2014, 09:23
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Сегодня, 26 ноября, специалисты ООО «ПСК» проводят плановые работы по устранению дефекта на трубопроводе, расположенном по ул. Писарева (м/н Гайва Орджоникидзевского района г. Перми). На месте работает необходимое количество персонала и техники.
О данных мероприятиях были заранее предупреждены районная администрация, управляющие организации и объекты соцкультбыта. До завершения всех ремонтных мероприятий теплоснабжение 96 домов и 11 объектов социального значения обеспечивается по временной схеме — обратному трубопроводу.
Плановые работы будут завершены сегодня до 19:00 по местному времени.