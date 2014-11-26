В Индустриальном районе появится трехэтажная гостиница

Напомним, 22 января 2014 года вступило в силу решение суда о сносе трехэтажного многоквартирного дома, возведенного в Орджоникидзевском районе по адресу 1-й Мозырьский переулок, 19. Иск о признании трехэтажного жилого дома с подвалом самовольной постройкой был инициирован администрацией Орджоникидзевского района Перми. В соответствии с решеним суда, здание должно быть снесено, несмотря на то, что квартиры в нем проданы и заселены.