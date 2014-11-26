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Posted 26 ноября 2014, 07:31

Published 26 ноября 2014, 07:31

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Индустриальном районе появится трехэтажная гостиница

В Индустриальном районе появится трехэтажная гостиница

26 ноября 2014, 07:31
Фото: Properm.ru.
Комиссия по землепользованию и застройке поощрила застройщика площадки на ул. Самолетная, 17 «за честность»: вместо регистрации ИЖС и последующей сдачи «апартаментов», предприниматель готовится реализовать прозрачный проект с прохождением всех согласований и публичных слушаний.

Сегодня, 26 ноября, комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рассмотрела заявление Исвахана Мамеда Оглы Агамамедова, собственника участка на ул. Самолетная, 17. Заявитель попросил предоставить возможность построить трехэтажную гостиницу на 20 номеров в зоне Ж-1 (многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше — Properm.ru), в которой расположен участок. Площадь участка составляет 518 кв.м.

«Чтобы не вводить всех в заблуждение и строить апартаменты, заявитель по-честному пришел к нам и просит построить гостиницу», — заметил председатель комиссии, замглавы администрации Андрей Ярославцев. «Когда себя так честно ведут заявители, это надо поощрять, это вектор для остальных!», — добавил начальник департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин.

Комиссия одобрила заявление и рекомендовала рассмотреть проект главе Перми и вынести его на публичные слушания.

Член комиссии, архитектор Игорь Луговой:В последнее время появились недобросовестные застройщики, которые могут строить на своем участке индивидуальный жилой дом, но потом продают доли в этих домах. Вспомните, были такие прецеденты: в Голованово, на Фрезеровщиков. Люди заезжают, а потом обиженных становится очень много после принятия решения о сносе. А в этом случае застройщик просит выйти на публичные слушания с условно-разрешенным видом использования под гостиницу. Это даст ему возможность сдавать номера, может, даже продавать. Главное — все в пределах закона, честно.

Напомним, 22 января 2014 года вступило в силу решение суда о сносе трехэтажного многоквартирного дома, возведенного в Орджоникидзевском районе по адресу 1-й Мозырьский переулок, 19. Иск о признании трехэтажного жилого дома с подвалом самовольной постройкой был инициирован администрацией Орджоникидзевского района Перми. В соответствии с решеним суда, здание должно быть снесено, несмотря на то, что квартиры в нем проданы и заселены.

Еще один «дом под снос» «вырос» по адресу ул. Фрезеровщиков, 59 без разрешения на строительство.

#Недвижимость#Строительство#Снос дома
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