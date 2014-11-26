В Индустриальном районе появится трехэтажная гостиница

Posted 26 ноября 2014, 07:31
Published 26 ноября 2014, 07:31
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Сегодня, 26 ноября, комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рассмотрела заявление Исвахана Мамеда Оглы Агамамедова, собственника участка на ул. Самолетная, 17. Заявитель попросил предоставить возможность построить трехэтажную гостиницу на 20 номеров в зоне Ж-1 (многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше — Properm.ru), в которой расположен участок. Площадь участка составляет 518 кв.м.
«Чтобы не вводить всех в заблуждение и строить апартаменты, заявитель по-честному пришел к нам и просит построить гостиницу», — заметил председатель комиссии, замглавы администрации Андрей Ярославцев. «Когда себя так честно ведут заявители, это надо поощрять, это вектор для остальных!», — добавил начальник департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин.
Комиссия одобрила заявление и рекомендовала рассмотреть проект главе Перми и вынести его на публичные слушания.
Напомним, 22 января 2014 года вступило в силу решение суда о сносе трехэтажного многоквартирного дома, возведенного в Орджоникидзевском районе по адресу 1-й Мозырьский переулок, 19. Иск о признании трехэтажного жилого дома с подвалом самовольной постройкой был инициирован администрацией Орджоникидзевского района Перми. В соответствии с решеним суда, здание должно быть снесено, несмотря на то, что квартиры в нем проданы и заселены.
Еще один «дом под снос» «вырос» по адресу ул. Фрезеровщиков, 59 без разрешения на строительство.