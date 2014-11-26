В Перми 10 иностранцев доказали, что знают русский язык

Posted 26 ноября 2014, 12:41
Published 26 ноября 2014, 12:41
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В УФМС России по Пермскому краю состоялось очередное заседание комиссии по признанию иностранных граждан и лиц без гражданства носителями русского языка.
Заявления подали 13 человек из Украины, Сирии, Казахстана и Таджикистана, а также те, у кого нет гражданства какой-либо страны. Носителями русского языка признаны 10 из них.
Чтобы признать иностранца или человека без гражданства носителем русского языка, комиссия должна получить подтверждение тому, что заявитель не просто владеет русским языком, но и использует его повседневной жизни, в том числе при общении с семьей. Обязательным является проживание заявителя и его родителей, бабушек и дедушек на территории России в прошлом или настоящем времени. Процедура признания человека носителем русского языка позволяем получить гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба УФМС России по Пермскому краю.