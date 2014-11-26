В Перми 10 иностранцев доказали, что знают русский язык

Чтобы признать иностранца или человека без гражданства носителем русского языка, комиссия должна получить подтверждение тому, что заявитель не просто владеет русским языком, но и использует его повседневной жизни, в том числе при общении с семьей. Обязательным является проживание заявителя и его родителей, бабушек и дедушек на территории России в прошлом или настоящем времени. Процедура признания человека носителем русского языка позволяем получить гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба УФМС России по Пермскому краю.