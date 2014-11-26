В Перми детдомовец пытался зарезать свою родственницу

Posted 26 ноября 2014, 07:23
Published 26 ноября 2014, 07:23
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего воспитанника одного из детских домов, который едва не убил свою родственницу.
5 сентября подросток с разрешения администрации детского дома приехал на выходные в микрорайон Молодежный в гости к своей бабушке. В ночь на 7 сентября он, вернувшись с прогулки в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 39-летней родственницей, живущей вместе с бабушкой. Во время конфликта подросток схватил кухонный нож и вонзил его в грудь женщине, повредив легкое.
Следователи выяснили, что парень неоднократно сбегал из детского дома и имеет судимость за совершение мошенничества. Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.