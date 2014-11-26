В Перми детдомовец пытался зарезать свою родственницу

5 сентября подросток с разрешения администрации детского дома приехал на выходные в микрорайон Молодежный в гости к своей бабушке. В ночь на 7 сентября он, вернувшись с прогулки в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 39-летней родственницей, живущей вместе с бабушкой. Во время конфликта подросток схватил кухонный нож и вонзил его в грудь женщине, повредив легкое.