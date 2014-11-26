В Перми на руках у врачей «Скорой помощи» умер 3-месячный мальчик

Posted 26 ноября 2014, 08:05
Published 26 ноября 2014, 08:05
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В ночь на 25 ноября в помещении станции «Скорой помощи» скончался 3-месячный ребенок. Следователи начали проверку.
По предварительным данным, ребенок был доставлен в тяжелом состоянии из дома. Реаниматологи не смогли спасти жизнь малышу. По предварительным выводам судебно-медицинского исследования, смерть наступила от пневмонии.
Как стало известно, мальчик проживал в неблагополучной семье, в которой остались трое несовершеннолетних детей. Всех троих временно забрали в детский приют.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.