Власти отсудили имущественный комплекс музея Пермь-36

Posted 26 ноября 2014, 03:46
Published 26 ноября 2014, 03:46
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Вчера, 25 ноября, арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования ГАУК ПК «Мемориальный комплекс политических репрессий» к АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий „Пермь-36“» о расторжении договора о бессрочном пользовании имущественным комплексом музея, сообщает «Ъ».
Суть претензии заключается в том, что, по мнению истца, ответчик нарушил условия договора, а именно привел комплекс в неудовлетворительное состояние и не выполнял нормы пожаробезопасности, не установив пожарную сигнализацию.
«Мы считаем, что со стороны учреждения и третьих лиц доказаны в соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ нарушения пяти пунктов договора. В том числе обязанность соблюдать требования энергоэффективности и пожаробезопасности», - приводит издание слова представителя истца Екатерины Барабиной.
Между тем, исковые требования сторона ответчика не признала. «Вопрос доказанности нарушений решает суд, ни одно доказательство не подтверждает, что имущество пришло в такое состояние по вине ответчика, — утверждает он. — Любой акт должен быть двусторонним, а представители руководства музея в осмотрах не участвовали», - цитирует издание слова представителя АНО Сергея Рыжова.
Согласно решению суда ответчик должен вернуть имущество музея в деревне Кучино по акту передачи имущества в течение пяти дней.