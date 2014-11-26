Власти отсудили имущественный комплекс музея Пермь-36

Между тем, исковые требования сторона ответчика не признала. «Вопрос доказанности нарушений решает суд, ни одно доказательство не подтверждает, что имущество пришло в такое состояние по вине ответчика, — утверждает он. — Любой акт должен быть двусторонним, а представители руководства музея в осмотрах не участвовали», - цитирует издание слова представителя АНО Сергея Рыжова.