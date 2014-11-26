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Posted 26 ноября 2014, 03:46

Published 26 ноября 2014, 03:46

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Власти отсудили имущественный комплекс музея Пермь-36

Власти отсудили имущественный комплекс музея Пермь-36

26 ноября 2014, 03:46
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермь 36
Согласно решению суда ответчик должен вернуть имущество музея в деревне Кучино по акту передачи имущества в течение пяти дней.

Вчера, 25 ноября, арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования ГАУК ПК «Мемориальный комплекс политических репрессий» к АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий „Пермь-36“» о расторжении договора о бессрочном пользовании имущественным комплексом музея, сообщает «Ъ».

Суть претензии заключается в том, что, по мнению истца, ответчик нарушил условия договора, а именно привел комплекс в неудовлетворительное состояние и не выполнял нормы пожаробезопасности, не установив пожарную сигнализацию.

«Мы считаем, что со стороны учреждения и третьих лиц доказаны в соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ нарушения пяти пунктов договора. В том числе обязанность соблюдать требования энергоэффективности и пожаробезопасности», - приводит издание слова представителя истца Екатерины Барабиной.

Между тем, исковые требования сторона ответчика не признала. «Вопрос доказанности нарушений решает суд, ни одно доказательство не подтверждает, что имущество пришло в такое состояние по вине ответчика, — утверждает он. — Любой акт должен быть двусторонним, а представители руководства музея в осмотрах не участвовали», - цитирует издание слова представителя АНО Сергея Рыжова.

Согласно решению суда ответчик должен вернуть имущество музея в деревне Кучино по акту передачи имущества в течение пяти дней.

#Общество#Пермь 36
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