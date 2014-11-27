Гостиницу «Жемчужина» продают за 1 миллиард рублей

Posted 27 ноября 2014, 05:57
Published 27 ноября 2014, 05:57
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Семья замминистра природных ресурсов РФ Семена Леви избавляется от девелоперских активов в Перм. На продажу выставлен гостиничный комплекс «Жемчужина» по адресу: бульвар Гагарина, 65а и офисные помещения на ул. Газеты «Звезда», пишет «Ъ».
Сообщение об этом размещено на сайте Rosrealt.ru. В сообщении говорится, что средняя постоянная заполняемость гостиницы составляет около 60%. Всего в «Жемчужине» 75 номеров, указана также их средняя доходность — 157 тыс. руб. в сутки, или 5 млн руб. в месяц (еще около 1,5 млн руб. якобы обеспечивают ежемесячно боулинг и ресторан, расположенные в гостинице). Продавец просит за этот актив 1 млрд рублей, и если сделка состоится по этой цене, то окупаемость проекта составит почти 14 лет.
По данным издания, источник в окружении замминистра заявил, что актив передан в доверительное управление сыну господина Леви Игорю.
На продажу выставлены также офисные помещения на первом и втором этажах общей площадью свыше 1200 кв. м по адресу: ул. Газеты «Звезда», 46а. В начале года спорткомплекс «Жемчужина», расположенный по этому же адресу, арендовала федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit. Осенью новый арендатор открыл спорткомплекс для посетителей. В объявлении указано, что спорткомплекс сдан в аренду на десять лет.
Замминистра природных ресурсов Семен Леви трудоустроился в министерство природных ресурсов РФ в 2007 году. После этого он продал группе компаний ПИК завод ЖБК в Левшино, а его компания «Стройиндустрия» фактически ушла с рынка строительства жилья и сосредоточилась на его управлении. Четырехзвездочная гостиница «Жемчужина» была достроена и введена в эксплуатацию в 2008 году. В десятиэтажном комплексе 75 номеров.
Собеседник издания, знакомый с планами семьи Леви, поясняет, что речь, скорее всего, идет о поиске крупного федерального инвестора. Показательно, что участники пермского рынка ничего не слышали о том, что актив выставлен на продажу.