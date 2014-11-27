Гостиницу «Жемчужина» продают за 1 миллиард рублей

Сообщение об этом размещено на сайте Rosrealt.ru. В сообщении говорится, что средняя постоянная заполняемость гостиницы составляет около 60%. Всего в «Жемчужине» 75 номеров, указана также их средняя доходность — 157 тыс. руб. в сутки, или 5 млн руб. в месяц (еще около 1,5 млн руб. якобы обеспечивают ежемесячно боулинг и ресторан, расположенные в гостинице). Продавец просит за этот актив 1 млрд рублей, и если сделка состоится по этой цене, то окупаемость проекта составит почти 14 лет.