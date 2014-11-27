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Posted 27 ноября 2014, 12:35

Published 27 ноября 2014, 12:35

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Профессиональную переподготовку пройдут порядка 40 работников сельских домов культуры

27 ноября 2014, 12:35
Программа проводится при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

На сегодня удостоверение о повышении квалификации выдано уже 25 работникам культуры из разных районов Прикамья, где ведет свою производственную деятельность предприятие. До конца года обучение пройдут еще 15 специалистов.

Переподготовка проводится на базе факультета повышения квалификации Пермской Государственной Академии искусства и культуры. Программа, разработанная специально для сотрудников сельских домов культуры, включает в себя такие направления, как режиссура театрализованных представлений и праздников, библиотечно-информационная и социально-культурная деятельность. Таким образом, специалисты получают актуальную комплексную информацию, легко применимую на практике в ежедневной работе.

Все специалисты, проходящие обучение, работают в сельских домах культуры, построенных по модульной технологии в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем. В 2013-2014 гг. построено 8 сельских домов культуры в Уинском, Куединском, Чернушинском, Октябрьском районах. На 2015 год запланировано строительство еще 5 СДК в – Куединском, Чернушинском, Пермском, Усольском и Кунгурском районах.

#Новости компаний#Лукойл-нк
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