Профессиональную переподготовку пройдут порядка 40 работников сельских домов культуры

Все специалисты, проходящие обучение, работают в сельских домах культуры, построенных по модульной технологии в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем. В 2013-2014 гг. построено 8 сельских домов культуры в Уинском, Куединском, Чернушинском, Октябрьском районах. На 2015 год запланировано строительство еще 5 СДК в – Куединском, Чернушинском, Пермском, Усольском и Кунгурском районах.