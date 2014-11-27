ТрансКапиталБанк аккредитовал новый жилой комплекс «Новый Центр»

ТрансКапиталБанк аккредитовал новый объект строительной компании «ТАЛАН» - жилой комплекс «Новый Центр», расположенный по адресу г. Пермь, ул. 25-ого Октября, 59.



«Новый центр» – это комфортное современное жилье отличного качества, расположенное в центральной части города. Объекты будут возведены на улицах Революции, Сибирской и 25-го Октября. Здесь же будут располагаться рестораны, салоны красоты, магазины, кафе и т.д.



Данный проект разработан известной британской компанией Swanke Hayden Connell Architects совместно с компанией «Талан». Проект предусматривает все, что требуется клиентам даже с самым требовательным вкусом: архитектуру высшего класса, комфортабельные квартиры, современное оформление и качественное обслуживание домов и инфраструктуры. Вдоль территории жилого комплекса предполагается строительство пешеходной зоны длиной около километра. Все это делает данное предложение одним из лучших на рынке недвижимости Перми!

