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Posted 27 ноября 2014, 08:49

Published 27 ноября 2014, 08:49

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

ТрансКапиталБанк аккредитовал новый жилой комплекс «Новый Центр»

ТрансКапиталБанк аккредитовал новый жилой комплекс «Новый Центр»

27 ноября 2014, 08:49
Фото: Properm.ru.
Теперь покупка квартиры в ЖК «Новый центр» возможна в том числе с помощью нескольких ипотечных программ ТрансКапиталБанка: «Ипотека на первичном рынке», «Материнский капитал», «Легкая Ипотека».

ТрансКапиталБанк аккредитовал новый объект строительной компании «ТАЛАН» - жилой комплекс «Новый Центр», расположенный по адресу г. Пермь, ул. 25-ого Октября, 59.

«Новый центр» – это комфортное современное жилье отличного качества, расположенное в центральной части города. Объекты будут возведены на улицах Революции, Сибирской и 25-го Октября. Здесь же будут располагаться рестораны, салоны красоты, магазины, кафе и т.д.

Данный проект разработан известной британской компанией Swanke Hayden Connell Architects совместно с компанией «Талан». Проект предусматривает все, что требуется клиентам даже с самым требовательным вкусом: архитектуру высшего класса, комфортабельные квартиры, современное оформление и качественное обслуживание домов и инфраструктуры. Вдоль территории жилого комплекса предполагается строительство пешеходной зоны длиной около километра. Все это делает данное предложение одним из лучших на рынке недвижимости Перми!

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