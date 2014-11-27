«В Перми 19-летний наркоман сбил ребенка». Выясняем подробности в суде

Posted 27 ноября 2014, 14:30
Published 27 ноября 2014, 14:30
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Эта новость успела облететь с утра 27 ноября все пермские СМИ. В среду, 26 ноября в 18:30 на улице Энгельса автомобиль «Хендай Элантра» сбил 10-летнего ребенка, который шел по пешеходному переходу. После удара мальчика отбросило на автобус № 64, стоящий на остановке. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы, был доставлен в реанимацию. Водитель скрылся с места ДТП, но очевидцам произошедшего удалось его задержать. Медэкспертиза показала, что в организме 19-летнего водителя иномарки были найдены каннабиоиды.
Ночь 19-летнему водителю иномарки пришлось провести в дежурной части полиции, а днем его доставили к мировому судье. Было рассмотрено дело о лишении виновника ДТП водительских прав за оставление места ДТП согласно статьи 12.27 КоАП РФ.
Один из свидетелей пытался задержать «Элантру», уезжающую от места ДТП. Позже он рассказал полиции: «Автомобиль не останавливаясь покинул место происшествия. Данный автомобиль я остановил в 2–3 километрах от места ДТП, после чего был вызван наряд ГИБДД». На вопрос судьи о согласии с протоколом молодой человек ответил отказом: «Я не совершал наезд на ребенка. Это он начал перебегать дорогу за пешеходным переходом и наткнулся на автомобиль. Я вернулся обратно, вернулся сам. Силой меня никто не тащил».
Восстановим события. Вечером 26 ноября, около 18:30 10-летний ученик школы №84 возвращался с тренировки. В районе дома №21 по улице Энгельса он решил перейти дорогу и начал делать это по нерегулируемому пешеходному переходу. В это же время по улице Энгельса двигался автомобиль «Хендай Элантра». За рулем находился 19-летний парень, на пассажирском сидении — девушка, «просто знакомая». Ребенок выбежал на проезжую часть внезапно, выскочил из-за автобуса. «Останавливайся! Останавливайся!», — кричала девушка водителю «Элантры» уже после того, как ребенка от удара об иномарку отбросило на автобус. Об этом виновник ДТП рассказал журналистам в зале суда, когда судья удалилась для вынесения приговора:
— Дальше — то ли шоковое состояние, то ли испуг — но я не остановился сразу, я поехал дальше. Проехал квартал прямо, квартал налево и остановился. Собралось много очевидцев. На место происшествия вернулся уже с сотрудниками ГИБДД. Ребенка к этому времени уже увезли.
Ребенок перебегал дорогу и, не заметив меня, бросился мне под машину. Ни влево, ни вправо я не успел отвернуть, если бы мальчик шел пешком, я бы успел среагировать и объехать его или остановиться. А здесь просто ничего не успел, не было даже доли секунды для маневра. Ехал не быстро, около 40 км/ч, там скорость и негде набрать после поворота.
Остановился я сам. Меня окружили несколько машин. Они вызвали ГИБДД. Я хотел вернуться обратно на место ДТП, но мне никто этого не позволил. Думали, что я убегу. Когда сотрудники ГИБДД приехали, я потребовал, чтобы мы вернулись на место происшествия. Мы вернулись, ребенка уже не было, его уже увезли в реанимацию. Начали опрашивать свидетелей, составлять схему…
— На тот момент я был абсолютно трезвый. Как мне объяснили врачи, эти вещества держатся в крови чуть ли не месяц. Но я употреблял недели за две. Ни в этот день, ни накануне я ничего не употреблял, даже алкоголь. За руль ни разу в жизни пьяный не садился. Наркотик попробовал один раз, в компании. Не понравилось, нафиг надо, какое-то непонятное неприятное чувство.
После аварии 19-летнего парня увезли в городской наркодиспансер на медэкспертизу. Предварительный анализ показал присутствие в моче каннабиоидов. Расширенный анализ подтвердил нахождение веществ в организме. По этой части российский закон для водителей суров: каннабиоиды уж если обнаружены, то обнаружены. Даже при прекращении своего действия, но нахождения в биологических средах организма, наркотик «подводит под монастырь» любого.
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Справка Properm.ru:
Каннабиоиды — психоактивные вещества растительной или синтетической природы. Действуют в момент интоксикации ими организма — наблюдается состояние наркотического опьянения, изменение сознания. Длительное время сохраняются в организме даже после однократного употребления. В моче их можно обнаружить в течение восьми суток после однократного употребления. При систематическом употреблении каннабиоиды могут обнаруживаться в биологических средах несколько недель после полного прекращения поступления в организм.
Конечно, любой суд интересуется и другими характеристиками водителя, который обвиняется в совершении ДТП. К примеру, присутствием в базе данных ГИБДД в отношении административных правонарушений. «Нарушений как таковых не было, только мелкие. За скорость один раз на трассе было», — прокомментировал сам обвиняемый. Судья же молча изучала 8 нарушений ПДД, за которые он привлекался к ответственности. За год: четыре раза — тонировка, скорость — один раз, обочина и еще кое-какая мелочевка. И один штраф по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ — единственный, к слову, уплаченный — за оставление места ДТП.
О себе виновник ДТП рассказал немного. Первую машину купил себе в 15 лет. Права получил, конечно, в 18. Учится на автомеханика, немного зарабатывает. Семья — из простых, отец работает дальнобойщиком. Тот самый автомобиль, на котором он сбил малыша, был куплен несколько месяцев назад вместе с отцом на авторынке.
Из суда 19-летний парень собирался идти не домой, а в больницу к сбитому мальчику:
— О ребенке мне сказали, что он жив, переломов нет, только травма головы. Мне сказали, что ничего серьезного, а в реанимацию его увезли, потому что он был без сознания. Я узнал, в какой он больнице. Хочу сегодня съездить у нему, встретиться с его семьей. Хочу извиниться за то, что так получилось. Полностью моей вины здесь нет, получилось вроде как 50 на 50. Мальчику тоже надо было быть внимательным. Я готов помогать этому ребенку, если понадобится. Я же не сбежал, я вернулся, когда в себя пришел, когда через два квартала осознал, что произошло и как.
Я подошел к отцу мальчика, сказал, что я водитель, который сбил ребенка. Хотел объяснить ему ситуацию, рассказать, как все произошло, и узнать о состоянии ребенка. А он мне: «И что ты, водитель, хочешь мне сказать? Мне не о чем с тобой говорить».