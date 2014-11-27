«В Перми 19-летний наркоман сбил ребенка». Выясняем подробности в суде

— О ребенке мне сказали, что он жив, переломов нет, только травма головы. Мне сказали, что ничего серьезного, а в реанимацию его увезли, потому что он был без сознания. Я узнал, в какой он больнице. Хочу сегодня съездить у нему, встретиться с его семьей. Хочу извиниться за то, что так получилось. Полностью моей вины здесь нет, получилось вроде как 50 на 50. Мальчику тоже надо было быть внимательным. Я готов помогать этому ребенку, если понадобится. Я же не сбежал, я вернулся, когда в себя пришел, когда через два квартала осознал, что произошло и как.