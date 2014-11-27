В Перми пройдет Чемпионат России по силовому жонглированию гирями

Организаторы обещают конкурсы и выступления, основанные на представлениях на аренах цирка и ярмарочных площадях великих русских силачей, таких как Пётр Крылов (по прозвищу Король гирь), Иван Лебедев, Георг Гаккеншмидт, Никандр Вахтуров, Сергей Алексеев и многие другие.



На площадке «Знакомство с гирей» свои силы может попробовать новичок. Все зрители получат сладкие сувениры, познакомятся с уникальной коллекцией весовых гирь XVIII — XX веков, смогут отведать русский чай из настоящего самовара, истопленного на углях, пироги и кунгурские пряники от компании «Сеновал», а также приобрести изделия лучших мастеров традиционных народных промыслов Прикамья.