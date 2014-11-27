В Перми пройдет Чемпионат России по силовому жонглированию гирями

Posted 27 ноября 2014, 11:20
Published 27 ноября 2014, 11:20
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В Перми пройдет VI фестиваль гиревого спорта «Добрая сила» и состоится Чемпионат России по силовому жонглированию гирями. В нем примут участие более 300 человек из разных уголков страны.
В программе — одиночное и парное жонглирование гирями, толчок гири, крест с гирями, выбрасывание гири, перебрасывание гири через перекладину, переноска гирь, жим перевернутой гири, гиревая комбинированная эстафета, и многое другое. Вес гирь составляет от 8 до 50 кг. Впервые для победители и призери получат медали из пермского минерала — селенита.
Мероприятие состоится 30 ноября в 12:00 во Дворце спорта «Красава» в Кондратово, вход бесплатный. На сайте «Глаза Города» будет организована интернет-трансляция. Подробности — на сайте Федерации гиревого спорта Пермского края.
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Организаторы обещают конкурсы и выступления, основанные на представлениях на аренах цирка и ярмарочных площадях великих русских силачей, таких как Пётр Крылов (по прозвищу Король гирь), Иван Лебедев, Георг Гаккеншмидт, Никандр Вахтуров, Сергей Алексеев и многие другие.