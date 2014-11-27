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Posted 27 ноября 2014, 11:20

Published 27 ноября 2014, 11:20

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Перми пройдет Чемпионат России по силовому жонглированию гирями

27 ноября 2014, 11:20
В нем примут участие 300 профессионалов из разных городов страны.

В Перми пройдет VI фестиваль гиревого спорта «Добрая сила» и состоится Чемпионат России по силовому жонглированию гирями. В нем примут участие более 300 человек из разных уголков страны.

В программе — одиночное и парное жонглирование гирями, толчок гири, крест с гирями, выбрасывание гири, перебрасывание гири через перекладину, переноска гирь, жим перевернутой гири, гиревая комбинированная эстафета, и многое другое. Вес гирь составляет от 8 до 50 кг. Впервые для победители и призери получат медали из пермского минерала — селенита.

Мероприятие состоится 30 ноября в 12:00 во Дворце спорта «Красава» в Кондратово, вход бесплатный. На сайте «Глаза Города» будет организована интернет-трансляция. Подробности — на сайте Федерации гиревого спорта Пермского края.

Организаторы обещают конкурсы и выступления, основанные на представлениях на аренах цирка и ярмарочных площадях великих русских силачей, таких как Пётр Крылов (по прозвищу Король гирь), Иван Лебедев, Георг Гаккеншмидт, Никандр Вахтуров, Сергей Алексеев и многие другие.

На площадке «Знакомство с гирей» свои силы может попробовать новичок. Все зрители получат сладкие сувениры, познакомятся с уникальной коллекцией весовых гирь XVIII — XX веков, смогут отведать русский чай из настоящего самовара, истопленного на углях, пироги и кунгурские пряники от компании «Сеновал», а также приобрести изделия лучших мастеров традиционных народных промыслов Прикамья.
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