В Прикамье на 31% выросло количество ВИЧ-инфицированных

Posted 27 ноября 2014, 10:56
Published 27 ноября 2014, 10:56
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
С 1985 года на территории Пермского края зарегистрирован 22431 случай ВИЧ-инфекции, 19590 человек числятся как ЛЖВ — люди, живущие с ВИЧ.
В 2014 году отмечено 2518 новых инфицированных, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это обусловлено увеличением исследований на начальном этапе болезни.
В Прикамье, по данным Роспотребнадзора, преобладает половой путь инфицирования — 58,5%. В Перми этот показатель — 54,9%. При внутривенном употреблении психоактивных веществ заразились 40,6% из общего числа инфицированных жителей края, 44,1% — среди пермяков. Стоит отметить, что люди, инфицированные половым путем — заразились от наркоманов.
Проблема рождения детей ВИЧ-инфицированными женщинами остается актуальной. Всего за последние 29 лет в Прикамье появились на свет 3466 таких малышей. Из них 529 — родились в этом году. Диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 188 детям.
В этом году умерло 459 ВИЧ-инфицированных человек. Основной причиной смерти по-прежнему является туберкулез.