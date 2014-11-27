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Posted 27 ноября 2014, 10:56

Published 27 ноября 2014, 10:56

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Прикамье на 31% выросло количество ВИЧ-инфицированных

В Прикамье на 31% выросло количество ВИЧ-инфицированных

27 ноября 2014, 10:56
Фото: Properm.ru.
Всего зарегистрировано более 2,5 тыс. инфицированных, среди них 188 детей.

С 1985 года на территории Пермского края зарегистрирован 22431 случай ВИЧ-инфекции, 19590 человек числятся как ЛЖВ — люди, живущие с ВИЧ.

В 2014 году отмечено 2518 новых инфицированных, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это обусловлено увеличением исследований на начальном этапе болезни.

В Прикамье, по данным Роспотребнадзора, преобладает половой путь инфицирования — 58,5%. В Перми этот показатель — 54,9%. При внутривенном употреблении психоактивных веществ заразились 40,6% из общего числа инфицированных жителей края, 44,1% — среди пермяков. Стоит отметить, что люди, инфицированные половым путем — заразились от наркоманов.

Проблема рождения детей ВИЧ-инфицированными женщинами остается актуальной. Всего за последние 29 лет в Прикамье появились на свет 3466 таких малышей. Из них 529 — родились в этом году. Диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 188 детям.

В этом году умерло 459 ВИЧ-инфицированных человек. Основной причиной смерти по-прежнему является туберкулез.

#Здоровье#Вич-инфекция#Вич
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