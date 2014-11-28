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Posted 28 ноября 2014, 04:19

Published 28 ноября 2014, 04:19

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

«Аэрофлот» идет на мировую с молодоженами. «Сколько хотите за «моралку»?

«Аэрофлот» идет на мировую с молодоженами. «Сколько хотите за «моралку»?

28 ноября 2014, 04:19
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Юрист авиакомпании, которая повторно продала билеты Натальи и Алексея, настойчиво предлагает паре не судиться.

Юрист авиакомпании «Аэрофлот» предложил молодоженам из Перми решить конфликт в досудебном порядке. Причиной противостояния стала перепродажа билетов авиакомпанией, из-за чего Наталья и Алексей не улетели в назначенный час в путешествие стоимость 1 млн рублей к островам Фиджи.

«Нам предложили 400 баксов в виде ваучера, который мы можем использовать только на покупку билета в «Аэрофлоте», — поделилась с корреспондентом Properm.ru пострадавшая клиентка. — Нас этот вариант не устроил. Затем сотрудник «Аэрофлота» по претензиозной работе стал нас запугивать, сказали, что взяли показания сотрудников аэропорта против нас и прочее. Мы: «Ок, встретимся в суде, все документы у нас готовы» — дали понять, что мы не лыком шиты. Потом юрист предложил решить конфликт в досудебном порядке, спросил: «Сколько вы хотите за «моралку» и компенсацию затрат?».

После общения с юристом авиакомпании, молодожены утвердились в решении не «заминать» дело в досудебном порядке: «Такое общение с этим Дмитрием было ужасное, издевательство какое-то. Видимо, хотел надавить и мы отступим, наговорил нам всяких «приятностей», — добавила Наталья.

Сейчас пакет документов для подачи иска в суд готов. Молодожены настроены решительно: «Ситуация для ответчиков отягощается еще и тем, что у одного из нас есть третья группа инвалидности, нервничать нельзя.

Напомним, Алексей и Наталья целый год продумывали свадебное путешествие на островах Фиджи на миллионную сумму. Но в назначенный час молодожены не смогли вылететь рейсом «Аэрофлота» из Перми. Оказалось, что авиакомпания повторно продала купленные парой билеты и свободного места в самолете не нашлось. Представители авиакомпании помогать растерянным молодоженам отказались.

#Общество#Аэропорт#Аэрофлот
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