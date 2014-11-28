«Аэрофлот» идет на мировую с молодоженами. «Сколько хотите за «моралку»?

«Нам предложили 400 баксов в виде ваучера, который мы можем использовать только на покупку билета в «Аэрофлоте», — поделилась с корреспондентом Properm.ru пострадавшая клиентка. — Нас этот вариант не устроил. Затем сотрудник «Аэрофлота» по претензиозной работе стал нас запугивать, сказали, что взяли показания сотрудников аэропорта против нас и прочее. Мы: «Ок, встретимся в суде, все документы у нас готовы» — дали понять, что мы не лыком шиты. Потом юрист предложил решить конфликт в досудебном порядке, спросил: «Сколько вы хотите за «моралку» и компенсацию затрат?».