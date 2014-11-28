Да будет снег! Погода на выходные в Перми

Posted 28 ноября 2014, 04:26
Published 28 ноября 2014, 04:26
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Уже сегодня, 28 ноября, Гидрометеоцентр России обещает потепление до -6°. В субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от -3° до -8°. Но самое важное, что обещают нам синоптики — снег.
Желающих поскорей расчехлить сноуборды и лыжи подбадривают и синоптики международного сервиса Weather Underground. Специалисты считают, что вероятность снегопадов в ближайшие несколько дней — 50%. Опасаться стоит лишь сильного ветра с порывами до 25 км/ч.
Метеочувствительным людям в выходные бояться нечего. По данным «Гисметео», никаких коварных погодных явлений и магнитных бурь не предвидится.