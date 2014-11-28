properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2014, 04:26

Published 28 ноября 2014, 04:26

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Да будет снег! Погода на выходные в Перми

28 ноября 2014, 04:26
Синоптики считают, что в ближайший weekend температура воздуха будет колебаться от -2° до - 8°.

Уже сегодня, 28 ноября, Гидрометеоцентр России обещает потепление до -6°. В субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от -3° до -8°. Но самое важное, что обещают нам синоптики — снег.

Желающих поскорей расчехлить сноуборды и лыжи подбадривают и синоптики международного сервиса Weather Underground. Специалисты считают, что вероятность снегопадов в ближайшие несколько дней — 50%. Опасаться стоит лишь сильного ветра с порывами до 25 км/ч.

Метеочувствительным людям в выходные бояться нечего. По данным «Гисметео», никаких коварных погодных явлений и магнитных бурь не предвидится.

#Регион#Погода#Погода в выходные#Погода на выходные#Майл
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика