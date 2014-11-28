Погибший пожарный был пристегнут к дереву наручниками. Следователи полагают - суицид

— У нас есть данные, которые свидетельствуют о том, что это самоубийство. Предсмертной записки не было. В настоящее время данных о том, что это была насильственная смерть — нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, но основная версия — суицид, — рассказал корреспонденту Properm.ru исполняющий обязанности руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела следственного комитета Владимир Литвин.