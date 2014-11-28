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Posted 28 ноября 2014, 07:38

Published 28 ноября 2014, 07:38

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Погибший пожарный был пристегнут к дереву наручниками. Следователи полагают - суицид

28 ноября 2014, 07:38
Тело мужчины нашли в лесу, причиной смерти стало переохлаждение.

Пропавший 24 ноября в селе Калинино 36-летний Евгений Посохин был найден мертвым 27 ноября. Первые выводы судмедэкспертов: смерть наступила в результате переохлаждения, признаков насильственной смерти нет.

Сегодня в СМИ появилась информация, что мужчина был найден прикованным наручниками к дереву, в лесу, примерно в километре от родного села.

— У нас есть данные, которые свидетельствуют о том, что это самоубийство. Предсмертной записки не было. В настоящее время данных о том, что это была насильственная смерть — нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, но основная версия — суицид, — рассказал корреспонденту Properm.ru исполняющий обязанности руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела следственного комитета Владимир Литвин.

На вопрос откуда у мужчины наручники, следователь ответил «Ранее он работал сотрудником милиции». В последнее время он работал в пожарной части.

В следственном управлении СКР по Пермскому краю информацию о наручниках назвали пустыми домыслами. «Причина смерти — переохлаждение!», — еще раз уточнили в ведомстве.

Напомним, Евгений Посохин ушел из дома около шести часов вечера 24 ноября, предварительно с кем-то поговорив по телефону. Сказал племяннице, что «сейчас вернется», с собой взял паспорт и телефон.

#Происшествия#Суицид#Погиб#Самоубийство#Поиск#Майл
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