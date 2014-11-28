Погибший пожарный был пристегнут к дереву наручниками. Следователи полагают - суицид

Posted 28 ноября 2014, 07:38
Published 28 ноября 2014, 07:38
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Пропавший 24 ноября в селе Калинино 36-летний Евгений Посохин был найден мертвым 27 ноября. Первые выводы судмедэкспертов: смерть наступила в результате переохлаждения, признаков насильственной смерти нет.
Сегодня в СМИ появилась информация, что мужчина был найден прикованным наручниками к дереву, в лесу, примерно в километре от родного села.
— У нас есть данные, которые свидетельствуют о том, что это самоубийство. Предсмертной записки не было. В настоящее время данных о том, что это была насильственная смерть — нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, но основная версия — суицид, — рассказал корреспонденту Properm.ru исполняющий обязанности руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела следственного комитета Владимир Литвин.
На вопрос откуда у мужчины наручники, следователь ответил «Ранее он работал сотрудником милиции». В последнее время он работал в пожарной части.
В следственном управлении СКР по Пермскому краю информацию о наручниках назвали пустыми домыслами. «Причина смерти — переохлаждение!», — еще раз уточнили в ведомстве.
Напомним, Евгений Посохин ушел из дома около шести часов вечера 24 ноября, предварительно с кем-то поговорив по телефону. Сказал племяннице, что «сейчас вернется», с собой взял паспорт и телефон.