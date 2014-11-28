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Posted 28 ноября 2014, 12:07

Published 28 ноября 2014, 12:07

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Приплыли! Официальный курс евро — 61,4 рублей, доллара — 49,3 рублей

Приплыли! Официальный курс евро — 61,4 рублей, доллара — 49,3 рублей

28 ноября 2014, 12:07
Фото: Properm.ru.
С начала года доллар вырос в цене на 50%, евро — на 36%. В денежном выражении валюты подорожали более чем на 16 рублей.

Рубль продолжает свое свободное падение, а эксперты продолжают основной причиной называть цены на нефть.

Из данных Центробанка следует, что официальный курс доллара на 29 ноября вырос до 49,32 рублей, а евро — до 61,41 рубля. Американская валюта, таким образом, подорожала на 1,66, а европейская — на 1,79 рублей.

С начала года доллар вырос в цене на 50%, так на 1 января 2014 года его курс составлял 32,66 рублей. Евро увеличился в цене на 36%, еще в начале года он стоил 45 рублей. В денежном выражении валюты подорожали более чем на 16 рублей.

Динамика официального курса евро в 2014 году

Динамика официального курса доллара в 2014 году

#Мнения#Банки#Лиза алерт#Евро#Доллар
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