Приплыли! Официальный курс евро — 61,4 рублей, доллара — 49,3 рублей

Posted 28 ноября 2014, 12:07
Published 28 ноября 2014, 12:07
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Рубль продолжает свое свободное падение, а эксперты продолжают основной причиной называть цены на нефть.
Из данных Центробанка следует, что официальный курс доллара на 29 ноября вырос до 49,32 рублей, а евро — до 61,41 рубля. Американская валюта, таким образом, подорожала на 1,66, а европейская — на 1,79 рублей.
С начала года доллар вырос в цене на 50%, так на 1 января 2014 года его курс составлял 32,66 рублей. Евро увеличился в цене на 36%, еще в начале года он стоил 45 рублей. В денежном выражении валюты подорожали более чем на 16 рублей.
Динамика официального курса евро в 2014 году
Динамика официального курса доллара в 2014 году