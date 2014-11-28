Участник митинга в Кудымкаре: «У дочки животик был еще теплый, а ручки уже холодненькие»

— Почему не могли поставить диагноз?

— Думали, что над ними смеяться будут в Перми, если они поставят такой диагноз. Все поставили под знаками вопросов. У нас много чего отсутствовало, некоторых клапанов у нас абсолютно не было. Второй раз нам делали УЗИ уже два врача-кардиолога, смотрели по энциклопедиям и не могли выявить, что такое, как там расположено, куда все делось.