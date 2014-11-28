Уголовное дело об изнасиловании в Черняевском лесу передано в суд

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за изнасилование и находившегося на условно-досрочном освобождении 28-летнего пермяка. Мужчина оказался рецидивистом и вечером 1 октября напал на 24-летнюю девушку в Черняевском лесу, которая возвращалась домой с работы.