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Posted 28 ноября 2014, 06:31

Published 28 ноября 2014, 06:31

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Уголовное дело об изнасиловании в Черняевском лесу передано в суд

Уголовное дело об изнасиловании в Черняевском лесу передано в суд

28 ноября 2014, 06:31
Фото: Properm.ru.
28-летний мужчина напал на девушку 1 октября. Следовали собрали достаточно доказательств его вины.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за изнасилование и находившегося на условно-досрочном освобождении 28-летнего пермяка. Мужчина оказался рецидивистом и вечером 1 октября напал на 24-летнюю девушку в Черняевском лесу, которая возвращалась домой с работы.

Свою жертву насильник заметил на тропинке, идущей вдоль парка, догнал ее, схватил за шею, избил и приставил нож к шее. Угрожая убийством, он изнасиловал девушку и «совершил иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей».

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Изнасилование
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