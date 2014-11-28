В Кудымкар едет «ревизор»: краевой минздрав проверит медучреждения округа

Posted 28 ноября 2014, 10:37
Published 28 ноября 2014, 10:37
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
24 ноября в Кудымкар приезжала делегация из Перми, в которую вошли министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, руководитель администрации губернатора Алексей Фролов, представители «Лиги пациентов», общественного совета Перми, а также практикующие врачи. На встречу были приглашены все горожане, недовольные качеством оказания медицинской помощи.
По итогам выездного заседания было принято решение создать межведомственную комиссию по проверке организации медицинской помощи населению в медицинских организациях Коми-Пермяцкого автономного округа. Об этом сообщает минздрав Пермского края.
В комиссию вошли экспертные группы специалисты по терапии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии, специалисты финансовых и общественных групп, представители территориального фонда ОМС. В списке — уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина, ректор ПГМУ Ирина Корюкина, исполнительный директор ТФОМС Пермского края Антон Бахлыков, председатель Совета профсоюзов Сергей Булдашов.
Сводный акт проверки должен быть предоставлен Анастасии Крутень не позднее 22 декабря.
Напомним, 29 ноября в 12:00 в Кудымкаре запланирован митинг «За качественную медицину». Поводом для проведения митинга стала высокая младенческая смертность — за последние три года в родильном отделении местной больницы умерли 22 младенца. Корреспондент Properm.ru пообщался с одной из семей, переживших страшную трагедию.