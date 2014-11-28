В Кудымкар едет «ревизор»: краевой минздрав проверит медучреждения округа

Напомним, 29 ноября в 12:00 в Кудымкаре запланирован митинг «За качественную медицину». Поводом для проведения митинга стала высокая младенческая смертность — за последние три года в родильном отделении местной больницы умерли 22 младенца. Корреспондент Properm.ru пообщался с одной из семей, переживших страшную трагедию.