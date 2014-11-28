В Новый год — максимальный доход

Как это работает на практике:

1. Каждый день сумма вашего депозита будет прирастать, а вместе с ней — и сумма ежедневно начисляемых процентов.

2. За счет прибавления процентов к депозиту ваш доход будет постоянно увеличиваться пропорционально объему и длительности депозита. Ваш итоговый фактически полученный доход по депозиту «Новогодний капитал» (эффективная процентная ставка) точно будет выше ставки договора на несколько пунктов.