В Новый год — максимальный доход

Posted 28 ноября 2014, 06:15
Published 28 ноября 2014, 06:15
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Вопрос эффективного использования свободных средств предприятия всегда актуален для бизнеса, особенно в конце года. Что выгоднее: вложения в основной капитал, приобретение недвижимости или классические инвестиционные инструменты — такие, как банковский депозит?
Если важно повысить ликвидность предприятия, то эффективнее и проще всего будет разместить денежные средства на оптимальный срок, а затем вернуть для решения новых бизнес-задач или заключения интересных сделок. Для временного размещения средств и получения ощутимого дополнительного дохода рекомендуем открытие депозитов в надежном, стабильном банке.
Уральский банк реконструкции и развития в канун новогодних праздников представляет новый бизнес-депозит, созданный для того, чтобы вы могли разместить средства с максимальной доходностью. Это «Новогодний капитал» со ставкой до 12,1% годовых.
Его главное преимущество — это ежедневная капитализация процентов. Начисленные проценты каждый день прибавляются к сумме депозита, за счет чего депозит ежедневно пополняется, и проценты начисляются уже на большую сумму (что в буквальном смысле означает «начисление процентов на проценты»). Это редкое предложение на российском рынке, и оно позволит свободным средствам работать «на полную мощность».
Как это работает на практике:
1. Каждый день сумма вашего депозита будет прирастать, а вместе с ней — и сумма ежедневно начисляемых процентов.
2. За счет прибавления процентов к депозиту ваш доход будет постоянно увеличиваться пропорционально объему и длительности депозита. Ваш итоговый фактически полученный доход по депозиту «Новогодний капитал» (эффективная процентная ставка) точно будет выше ставки договора на несколько пунктов.
Другие условия «Новогоднего капитала»: вы можете разместить депозит на срок от 11 до 367 дней: это удобный вариант как для долгосрочного вложения, так и для размещения свободных средств на период праздников или отпусков (к слову, в 2015 году новогодние каникулы как раз составят 11 дней).
В линейке УБРиР предусмотрены и другие выгодные депозиты под все типы бизнес-задач: «Гибкий» с полной свободой управления средствами; «Бонусный» с применением бонусного увеличения процентной ставки за объем депозита; «iДепозит» c дистанционным оформлением без визита в банк; «Стабильный» с возможностью досрочного изъятия по ставке «до востребования»; «Рыночный» для знатоков финансовых рынков, срок размещения депозита от 2 дней; «Овернайт» для размещения средств на 1 день.