Калифорнийский лосось будет выращиваться в Пермском крае

Posted 29 ноября 2014, 07:08
Published 29 ноября 2014, 07:08
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Пермские сельхозтоваропроизводители ТМ «Фишка» и «Сельга» начали перерабатывать калифорнийский лосось. Рынки сбыта продукции ориентированы на Пермский край. А с весны 2015 года запланирована не только переработка, но и разведение данной рыбы на территории Прикамья.
Лосось, поставленный для переработки в Пермь, выращен партнерами компании «Сельга» в Ленинградской области. Опыт сотрудничества оказался положительным, и компания приняла решение о выращивании калифорнийского лосося в Пермском крае.
Уже сегодня продукцию можно приобрести в торговой сети, а также в фирменном магазине, сообщил Пермский региональный сервер.