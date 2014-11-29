Калифорнийский лосось будет выращиваться в Пермском крае

Пермские сельхозтоваропроизводители ТМ «Фишка» и «Сельга» начали перерабатывать калифорнийский лосось. Рынки сбыта продукции ориентированы на Пермский край. А с весны 2015 года запланирована не только переработка, но и разведение данной рыбы на территории Прикамья.