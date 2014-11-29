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Posted 29 ноября 2014, 07:08

Published 29 ноября 2014, 07:08

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Калифорнийский лосось будет выращиваться в Пермском крае

29 ноября 2014, 07:08
Процесс будет запущен следующей весной.

Пермские сельхозтоваропроизводители ТМ «Фишка» и «Сельга» начали перерабатывать калифорнийский лосось. Рынки сбыта продукции ориентированы на Пермский край. А с весны 2015 года запланирована не только переработка, но и разведение данной рыбы на территории Прикамья.

Лосось, поставленный для переработки в Пермь, выращен партнерами компании «Сельга» в Ленинградской области. Опыт сотрудничества оказался положительным, и компания приняла решение о выращивании калифорнийского лосося в Пермском крае.

Уже сегодня продукцию можно приобрести в торговой сети, а также в фирменном магазине, сообщил Пермский региональный сервер.

#Регион#Рыба#Производство#Калифорнийский лосось
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