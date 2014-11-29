Осторожно на пешеходных переходах! Вступили в силу новые поправки к ПДД

— переходить дорогу вне зоны действия пешеходных переходов (4.3.) и создавать помехи для движения транспортных средств при переходе дороги вне пешеходного перехода (4.5.)

— выходить на проезжую часть (трамвайные пути), если не оценили расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедились, что переход будет для них безопасен (4.5.)

— выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств (4.5.)

— задерживаться или останавливаться при переходе дороги на проезжей части (трамвайных путях), если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора либо регулировщика (4.6.)

— выходить на проезжую часть для перехода дороги при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом. Пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути) (4.7.)