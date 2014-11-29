Осторожно на пешеходных переходах! Вступили в силу новые поправки к ПДД

Posted 29 ноября 2014, 05:00
Published 29 ноября 2014, 05:00
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Правительство РФ внесло поправки в правила дорожного движения, которые регламентируют поведение на пешеходных переходах для пешеходов и водителей. Ожидается, что нововведения будут способствовать сокращению количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Поправки вступили в силу сегодня, 29 ноября.
Подробно изучить поправки можно в нашем материале «Новое в ПДД», а сейчас мы кратко напомним, что теперь запрещено участникам дорожного движения.
— переходить дорогу вне зоны действия пешеходных переходов (4.3.) и создавать помехи для движения транспортных средств при переходе дороги вне пешеходного перехода (4.5.)
— выходить на проезжую часть (трамвайные пути), если не оценили расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедились, что переход будет для них безопасен (4.5.)
— выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств (4.5.)
— задерживаться или останавливаться при переходе дороги на проезжей части (трамвайных путях), если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора либо регулировщика (4.6.)
— выходить на проезжую часть для перехода дороги при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом. Пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути) (4.7.)
— пересекать дорогу по пешеходным переходам. Для того, чтобы попасть другую сторону дороги, этим участникам дорожного движения необходимо спешиться и продолжить движение как пешеход (24.8.)
— совершать обгон на пешеходных переходах (11.4.)
— проезжать нерегулируемый пешеходный переход, если на нем находятся пешеходы, переходящие дорогу или вступившие на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. Водитель обязан их пропустить (14.1.)
— продолжать движение с прежней скоростью, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство. Водитель обязан также остановиться или снизить скорость (14.2.). Продолжать движение можно с учетом требования 14.1
— продолжать движение при включении разрешающего сигнала, если пешеходы не успели закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления. Водитель обязан дать возможность пешеходам закончить переход.
Стоит отметить, что наибольший общественный резонанс получили не эти поправки, а необходимость использовать световозвращающие элементы на одежде пешеходов. При этом большее количество возмущенных поправкой — пешеходы.
Эта поправка к ПДД вступает в силу с 1 июля 2015 года. В Интернете участники дорожного движения обсуждают проблему неотвратимости наказания для пешеходов, которые при движении за городом могут проигнорировать это требование ПДД. Подавляющее количество водителей с поправкой полностью согласны и приводят в качестве аргумента проблему видимости пешехода на любой, даже очень низкой скорости, в ночное время, в сумерки, в туман, дождь или сильный снегопад.