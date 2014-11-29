Сотрудник краевого ГУФСИН РФ обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью

Следствие установило, что вечером 9 августа этого года не имеющий права управления транспортным средством 30-летний сотрудник ФКЛПУ КТБ-7 ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю двигался на автомашине Chevrolet-Aveo по автодороге «Кунгур — Соликамск». В районе 199 километра он не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП его 25-летнему коллеге, находившемуся на пассажирском сиденье, был причинен тяжкий вред здоровью.