properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2014, 07:43

Published 29 ноября 2014, 07:43

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Сотрудник краевого ГУФСИН РФ обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью

29 ноября 2014, 07:43
Сюжет
Дтп
Действия обвиняемого повлекли за собой ДТП.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника регионального ГУФСИН РФ, проходящего службу в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы города Губахи. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие установило, что вечером 9 августа этого года не имеющий права управления транспортным средством 30-летний сотрудник ФКЛПУ КТБ-7 ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю двигался на автомашине Chevrolet-Aveo по автодороге «Кунгур — Соликамск». В районе 199 километра он не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП его 25-летнему коллеге, находившемуся на пассажирском сиденье, был причинен тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

#Происшествия#Дтп#Гуфсин#Следствие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика