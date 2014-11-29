Сотрудник краевого ГУФСИН РФ обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью

Posted 29 ноября 2014, 07:43
Published 29 ноября 2014, 07:43
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника регионального ГУФСИН РФ, проходящего службу в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы города Губахи. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствие установило, что вечером 9 августа этого года не имеющий права управления транспортным средством 30-летний сотрудник ФКЛПУ КТБ-7 ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю двигался на автомашине Chevrolet-Aveo по автодороге «Кунгур — Соликамск». В районе 199 километра он не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП его 25-летнему коллеге, находившемуся на пассажирском сиденье, был причинен тяжкий вред здоровью.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.