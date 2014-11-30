«Дак это Пермь!»: зима ударила по ценнику на дизель

Posted 30 ноября 2014, 05:00
Published 30 ноября 2014, 05:00
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Properm.ru продолжает измерять аппетиты пермских автозаправщиков в постоянном мониторинге цен на топливо в Перми. Ноябрь 2014 года принес ощутимое — на 60 копеек с литра — подорожание дизтоплива на всех АЗС. Сказывается наступление зимнего сезона и переход АЗС на продажу зимнего вида топлива. АЗС единогласно выставили ценник за литр дизеля в 34,20 рубля, кроме сети V&V — на стелле заправки мигает заманчивый ценник «32,70 рубля».
Средний ценник на АИ-92 и АИ-95 также прирос, но на скромные 6 и 16 копеек с литра. При этом опять же на всех АЗС мы наблюдаем солидарность продавцов в части ценообразования — прайс-листы (кроме, конечно, V&V) одинаковые. Сравнялись даже ценники фирменных ЭКТО и G-Drive — 35,65 рублей за литр.
|Сеть
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|Нефтехимпром
|32,45
|35,05
|34,20
|V&V (Сэван Стар)
|32,35
|34,95
|32,70
|Газпромнефть
|32,45
|35,05
|34,20
|Лукойл-Пермнефтепродукт
|32,45
|35,05
|34,20
|Феникс Петролеум
|32,45
|35,05
|34,20
|В среднем:
|32,43
|35,03
|33,90
| Рост/уменьшение цен в среднем
(по отношению к предыдущему мониторингу)
|+ 0,06
|+ 0,16
|+ 0,60
* — по состоянию на 28.11.2014
Мы решили подсчитать, насколько динамично дорожает топливо осенью 2014 года. Так, с сентября по ноябрь 2014 года рост цены на дизель составил 1,8%, на АИ-92 — 0,49%, на АИ-95 — 0,45%. Прошлой осенью, с сентября по ноябрь 2013 года, рост цены на дизель составил 4%, на АИ-92 — 0,47%, на АИ-95 — 0,68%. Как видим, ценники сейчас выше, но динамика роста — ниже. С ноября по декабрь 2013 года динамика подорожания на АИ-92 и АИ-95 была отрицательной. Дорожал только дизель — на 3,4% по отношению к ценнику сентября. Похожей ситуации можно ожидать и в этом году.
Кроме того, мы вспомнили и прошлогодний, сделанный в декабре 2013 года на весь 2014 год, прогноз главы компании «Лукойл» Вагита Алекперова. По его мнению, повышение цен неизбежно в связи с «налоговым маневром», предпринятым властями, однако розничная стоимость литра топлива в 2014 году не должна дойти и до 40 рублей за литр. Прогноз на этот год, очевидно, сбывается — до «сорока за литр» далеко даже АИ-95.
Между тем, о грядущем подорожании бензина в 2015 год уже говорится честно и вслух. «В связи с налоговым маневром цены на бензин и дизтопливо могут вырасти примерно до 10%. Это наш прогноз. Надеемся, что будет ниже при условии выполнения всех планов эффективной работы компании. Максимальный уровень, повторяю, считаем, будет не более 10%», — заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович.
В начале ноября парламентарии направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором потребовали отменить проведение налогового маневра в нефтяной отрасли или провести анализ целесообразности такого механизма. По их мнению, в случае проведения налогового маневра стоимость бензина за первое полугодие 2015 года может увеличиться на 20% и составит 45 рублей за литр, а к концу следующего года — 50 рублей за литр.