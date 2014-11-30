«Дак это Пермь!»: зима ударила по ценнику на дизель

Мы решили подсчитать, насколько динамично дорожает топливо осенью 2014 года. Так, с сентября по ноябрь 2014 года рост цены на дизель составил 1,8%, на АИ-92 — 0,49%, на АИ-95 — 0,45%. Прошлой осенью, с сентября по ноябрь 2013 года, рост цены на дизель составил 4%, на АИ-92 — 0,47%, на АИ-95 — 0,68%. Как видим, ценники сейчас выше, но динамика роста — ниже. С ноября по декабрь 2013 года динамика подорожания на АИ-92 и АИ-95 была отрицательной. Дорожал только дизель — на 3,4% по отношению к ценнику сентября. Похожей ситуации можно ожидать и в этом году.