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Posted 30 ноября 2014, 07:25

Published 30 ноября 2014, 07:25

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

На перекрестке у цирка неизвестные обстреляли трамвай и скрылись на своей машине

На перекрестке у цирка неизвестные обстреляли трамвай и скрылись на своей машине

30 ноября 2014, 07:25
Фото: Properm.ru.
К счастью, никто не пострадал.

Сегодня около 10:30 неизвестные на перекрестке улиц Уральской и Крупской обстреляли трамвай 4 маршрута. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил гендиректор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Филиппов.

Александр Филиппов :— Совсем люди с ума сошли? Средь бела дня, в центре города, из машины обстрелять трамвай. Руки бы пообрывать.

По словам, Филиппова, за последнее время это уже третий или четвертый случай. Однако раньше они не были такими дерзкими.

Александр Филлипов :— Раньше в районе промышленной, ночью, из за кустов. А сейчас внаглую днем из машины. Слава богу без пострадавших, только стекла. <…> Проезжая перекресток из встречного автомобиля в кабину водителя какой то гоблин выстрелил.

Как рассказал Properm.ru руководитель «Пермской дирекции дорожного движения» Максим Кис, с места происшествия стрелявшие скрылись на своем автомобиле. Сейчас в дирекции отсматривают видеоматериалы. Полиция занимается поиском стрелявших.

#Происшествия#Трамвай#Пермгорэлектротранс#Трамваи#Александр филиппов
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