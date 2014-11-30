На перекрестке у цирка неизвестные обстреляли трамвай и скрылись на своей машине

Posted 30 ноября 2014, 07:25
Published 30 ноября 2014, 07:25
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Сегодня около 10:30 неизвестные на перекрестке улиц Уральской и Крупской обстреляли трамвай 4 маршрута. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил гендиректор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Филиппов.
По словам, Филиппова, за последнее время это уже третий или четвертый случай. Однако раньше они не были такими дерзкими.
Как рассказал Properm.ru руководитель «Пермской дирекции дорожного движения» Максим Кис, с места происшествия стрелявшие скрылись на своем автомобиле. Сейчас в дирекции отсматривают видеоматериалы. Полиция занимается поиском стрелявших.