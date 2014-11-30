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Posted 30 ноября 2014, 05:16

Published 30 ноября 2014, 05:16

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали движение военной техники из России на Украину

30 ноября 2014, 05:16
При этом они видели, как люди в военной форме пересекали границу, но неизвестно их количество, и в какую сторону они направлялись.

Глава миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар заявил, что наблюдатели не фиксировали движение военной техники через российско-украинскую границу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Польское радио».

Ранее Киев неоднократно заявлял, что со стороны РФ на Украину якобы проходят танки, ракетные установки и грузовики с солдатами.

Поль Пикар, глава миссии ОБСЕ в Ростовской области:— Как вы знаете, наш мандат распространяется на пункты пропуска Гуково и Донецк. В районе этих пунктов мы ничего подобного не заметили.

При этом он отметил, что «в последние недели люди в военной форме все чаще пересекали границу». Он не стал уточнять ни их количество, и в какую сторону они направлялись.

Группа наблюдателей от ОБСЕ из 13 человек, среди которых граждане Франции, Великобритании, Венгрии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Украины, приступила к работе на российских КПП Гуково и Донецк 30 июля.

Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров заявлял в сентябре, что в конфликте на юго-востоке Украины участвуют представители многих стран, в том числе добровольцы из числа россиян.

#В мире#Украина#Евромайдан#Обсе#Майл
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