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Posted 30 ноября 2014, 05:45

Published 30 ноября 2014, 05:45

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Пермяки выйдут на пикет, требуя поддержки для детей-сирот Великой Отечественной войны

Пермяки выйдут на пикет, требуя поддержки для детей-сирот Великой Отечественной войны

30 ноября 2014, 05:45
Фото: Properm.ru.
Организаторы акции требуют ввести поправки в закон, которые обеспечат финансовую поддержку и дадут особый статус детям-сиротам ВОВ.

1 декабря 2014 года пермская региональная общественная организация «Память сердца. Дети-сироты Великой Отечественной войны» проведет пикет, приуроченный к 70-летию Победы.

У организаторов акции два основных требования:
1. Ввести поправки о материальной поддержке и поездке на места захоронений воинов за пределы России в Пермский закон.
2. Инициирование властями Пермского края присвоение статуса «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» на федеральном уровне с социальной поддержкой.

Мероприятие пройдет 1 декабря с 11 до 13 часов у Органного зала, напротив администрации Губернатора.

#Общество#Пикет#Вов
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