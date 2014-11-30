Пермяки выйдут на пикет, требуя поддержки для детей-сирот Великой Отечественной войны

У организаторов акции два основных требования:

1. Ввести поправки о материальной поддержке и поездке на места захоронений воинов за пределы России в Пермский закон.

2. Инициирование властями Пермского края присвоение статуса «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» на федеральном уровне с социальной поддержкой.