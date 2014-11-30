Пермяки выйдут на пикет, требуя поддержки для детей-сирот Великой Отечественной войны

Posted 30 ноября 2014, 05:45
Published 30 ноября 2014, 05:45
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
1 декабря 2014 года пермская региональная общественная организация «Память сердца. Дети-сироты Великой Отечественной войны» проведет пикет, приуроченный к 70-летию Победы.
У организаторов акции два основных требования:
1. Ввести поправки о материальной поддержке и поездке на места захоронений воинов за пределы России в Пермский закон.
2. Инициирование властями Пермского края присвоение статуса «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» на федеральном уровне с социальной поддержкой.
Мероприятие пройдет 1 декабря с 11 до 13 часов у Органного зала, напротив администрации Губернатора.