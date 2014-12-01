Благодаря санкциям в России подешевели cкумбрия, кальмар и мягкие сыры

Posted 1 декабря 2014, 10:41
Published 1 декабря 2014, 10:41
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Консалтинговая компания Nielsen исследовала цены на продукты питания в сетевой рознице. Эксперты пришли к выводу, что после введения правительством России продуктовых антисанкций по отношению к странам ЕС цены на ряд товаров в магазинах страны снизились, сообщают «Известия».
В среднем на 11% подешевели мягкие сыры — бри, камамбер, сулугуни, горгонзола, адыгейский и ряд творожных сыров. Цены упали с 312 до 277 рублей за 1 кг. На 3% подешевели замороженные морепродукты, скинув пару рублей с ценника — с 296 до 288 рублей за 1 кг.
Существенно подешевело сливочное масло, цена за килограмм которого снизилась на 5%. Однако, по словам руководителя департамента переработки молока «Союзмолоко» Владимира Чеверова, через пару недель этот продукт прибавит 10% в цене из-за повышенного спроса в канун новогодних праздников.
Эксперты также отмечают снижение оптовых цен на рыбную продукцию. С 75 рублей до 65 за 1 кг подешевела скумбрия, с 65 до 50 рублей — кальмар.
Несмотря на греющий душу список подешевевших продуктов питания, большая часть товаров выросла в цене на 30%. Отчасти это связано с резким ослаблением рубля и плохим урожаем.
Так, осенью этого года резко подскочили цены на гречневую и рисовую крупы, макароны твердых сортов, продукцию Apple и автомобили. А по прогнозам экспертов, с 2015 года стоимость на брендовую парфюмерию вырастет на 20%.