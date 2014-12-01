Добросовестные плательщики получат новогодние подарки от «ТГК-9»

Posted 1 декабря 2014, 10:10
Published 1 декабря 2014, 10:10
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Акция будет проходить в период с 1 по 27 декабря. В Березниках акция проводится для потребителей ЗАО «Березниковская сетевая компания», в Губахе — для потребителей филиала ОАО «ТГК-9», обслуживаемых КРЦ-Прикамье. В Перми акция пройдет для потребителей Пермского филиала и ООО «Пермская сетевая компания», обслуживаемых в КРЦ-Прикамье и ООО «ПКС».
Для участия в розыгрыше каждому плательщику присваиваются баллы, определяемые на основании данных об оплате услуг отопления и ГВС — по расчетному счету, указанном в квитанции. Число присвоенных баллов определяет кратность участия одного потребителя в розыгрыше — 1 балл обеспечивает однократное участие, 2 балла — двукратное, и т.д. По условиям акции, баллы начисляются при выполнении следующих условий:
В качестве призов предусмотрены подарочные сертификаты в сеть магазинов бытовой техники на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Отдельно будут поощрены потребитель, внесший самый большой аванс за декабрь 2014 года, и потребитель, погасивший самый большой долг.
По словам Максима Брагина, заместителя директора теплоснабжающего предприятия по работе с потребителями, акция «Будь в плюсе!» демонстрирует заинтересованность теплоэнергетиков в развитии системы прозрачных расчетов за коммунальные услуги.
Участники розыгрыша будут определены в конце декабря 2014 года, лотерея и вручение призов состоится в январе 2015 года.