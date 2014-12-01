Добросовестные плательщики получат новогодние подарки от «ТГК-9»

Энергетики Пермского филиала ОАО «ТГК-9» совместно с рассчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье» и ООО «Пермский коммунальный союз» дали старт акции «Будь в плюсе: в Новый год – с теплым платежом!», направленной на поощрение потребителей услуг отопления и ГВС. Для добросовестных плательщиков это возможность получить подарок за соблюдение своевременной оплаты услуг, а для должников – мотивация погасить долги и поучаствовать в розыгрыше призов.

Акция будет проходить в период с 1 по 27 декабря. В Березниках акция проводится для потребителей ЗАО «Березниковская сетевая компания», в Губахе — для потребителей филиала ОАО «ТГК-9», обслуживаемых КРЦ-Прикамье. В Перми акция пройдет для потребителей Пермского филиала и ООО «Пермская сетевая компания», обслуживаемых в КРЦ-Прикамье и ООО «ПКС». Для участия в розыгрыше каждому плательщику присваиваются баллы, определяемые на основании данных об оплате услуг отопления и ГВС — по расчетному счету, указанном в квитанции. Число присвоенных баллов определяет кратность участия одного потребителя в розыгрыше — 1 балл обеспечивает однократное участие, 2 балла — двукратное, и т.д. По условиям акции, баллы начисляются при выполнении следующих условий: добросовестным потребителям (не имеющим долгов), оплатившим квитанции за ноябрь 2014 года, и заплатившим аванс за декабрь (не менее 1500 рублей) — 2 балла

потребители-должники, заплатившие долг, и оплатившие квитанции за ноябрь 2014 года — 2 балла

потребители-должники, заплатившие долг, оплатившие квитанции за ноябрь 2014 года, и внесшие аванс (не менее 1500 рублей) — 3 балла

потребители-должники (имеющие долги до 01.11 2014 г.), и заплатившим долг в период акции — 1 балл В качестве призов предусмотрены подарочные сертификаты в сеть магазинов бытовой техники на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Отдельно будут поощрены потребитель, внесший самый большой аванс за декабрь 2014 года, и потребитель, погасивший самый большой долг. По словам Максима Брагина, заместителя директора теплоснабжающего предприятия по работе с потребителями, акция «Будь в плюсе!» демонстрирует заинтересованность теплоэнергетиков в развитии системы прозрачных расчетов за коммунальные услуги. Максим Брагин:— Неслучайно розыгрыш новогодних подарков проходит для жителей, которые вносят платежи за услуги отопления и горячего водоснабжения по квитанциям, выставленным специализированными организациямиОАО «КРЦ-Прикамье» и ООО «ПКС». Это заслуженное поощрение всех собственников и пользователей помещений, которые платят, фактически, напрямую в теплоснабжающую компанию. Кроме того, акция — хороший стимул гражданам и их управляющим организациям переходить на такую форму расчетов, чтобы в следующем году также получить, помимо прозрачных расчетов за энергоресурсы, подарки. Участники розыгрыша будут определены в конце декабря 2014 года, лотерея и вручение призов состоится в январе 2015 года.