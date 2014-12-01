Игорь Сапко: «Без вовлечения молодежи невозможно создать добрососедские отношения»

Организатором форума выступил Молодежный совет при Пермской городской Думе при поддержке городских властей, а дискуссии развернулись на «круглых столах» по темам: «Роль молодежи в гармонизации межнациональных отношений. Как правильно привлекать молодежь к деятельности национально-культурных общественных организаций» и «Эффективность проектов, реализуемых общественными национальными молодежными организациями города Перми. Рассмотрение новых инициатив в рамках проекта «Межнациональный мост» Молодежного совета при Пермской городской Думе».



«Без вовлечения молодежи в процесс поддержания дружественных, добрососедских отношений в нашем общем доме невозможно обеспечить это самое добрососедство. Каким образом вовлекать? Пусть вначале это будут футбольные матчи и спорт в самом широком смысле, которые уже доказали на практике свою полезность. Убежден, новые идеи и формы обязательно появятся, стоит только начать их совместный поиск. И сегодняшний форум — первая в череде поисковых площадок. Вы собрались вместе, чтобы определить, какова ситуация с межнациональными отношениями в Перми сейчас и что можно сделать, чтобы поддерживать гармонию интересов», — отметил глава Перми Игорь Сапко, выступая перед участниками форума.



Обсуждая итоги форума, собравшиеся отметили актуальность мероприятия, высокий уровень организации, сошлись во мнении, что необходимо транслировать вовне полученную информацию.