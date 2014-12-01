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Posted 1 декабря 2014, 05:07

Published 1 декабря 2014, 05:07

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Пермь застряла в многокилометровых пробках

Пермь застряла в многокилометровых пробках

1 декабря 2014, 05:07
Фото: Properm.ru.
За час наблюдений за ситуацией, значительных изменений мы не заметили.

Сервис «Яндекс Пробки» оценил дорожную ситуацию в утренней Перми на восемь баллов из десяти возможных. В многокилометровых пробках застряли практически все центральные улицы города. Ситуацию усугубляли несколько ДТП и участков с ремонтом дороги.

Стояли не только автомобили, но и электротранспорт. Пассажиры трамваев, скопившихся по всем направлениям, были вынуждены изменить свой маршрут до работы.

Возможно, это связано со снегопадом, и дорожные службы не успели подготовить комфортные условия для автомобилистов. К 10:00 ситуация улучшилась: «Яндекс» поставил дорожной Перми «шестерку».

#Авто
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