Пермь застряла в многокилометровых пробках

Сервис «Яндекс Пробки» оценил дорожную ситуацию в утренней Перми на восемь баллов из десяти возможных. В многокилометровых пробках застряли практически все центральные улицы города. Ситуацию усугубляли несколько ДТП и участков с ремонтом дороги.