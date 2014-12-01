Полицейские помогли женщине, закрывшей в машине ребенка, телефон и ключи

Posted 1 декабря 2014, 06:18
Published 1 декабря 2014, 06:18
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Сотрудники полиции помогли пермячке вызволить сына из запертой машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Закрыв дверь машины, женщина оставила внутри и сотовый телефон, и документы, и даже ключи от самой машины. Кроме того, запертым оказался и ее малолетний сын.
На счастье матери, рядом оказался подполковник Михаил Лапин, начальник смены дежурной части Управления МВД России по г. Перми.
— Я успокоил гражданку, узнал — оборудовано ли транспортное средство сигнализацией, есть ли дубликаты ключей. Ребенок в это время находился в запертой машине, был напуган и плакал, — рассказывает полицейский.