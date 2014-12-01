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Posted 1 декабря 2014, 06:18

Published 1 декабря 2014, 06:18

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Полицейские помогли женщине, закрывшей в машине ребенка, телефон и ключи

Полицейские помогли женщине, закрывшей в машине ребенка, телефон и ключи

1 декабря 2014, 06:18
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Детский мир
Вызволить оказавшегося в западне ребенка помог запасной комплект ключей, который раздобыли стражи порядка.

Сотрудники полиции помогли пермячке вызволить сына из запертой машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Закрыв дверь машины, женщина оставила внутри и сотовый телефон, и документы, и даже ключи от самой машины. Кроме того, запертым оказался и ее малолетний сын.

На счастье матери, рядом оказался подполковник Михаил Лапин, начальник смены дежурной части Управления МВД России по г. Перми.

Я успокоил гражданку, узнал — оборудовано ли транспортное средство сигнализацией, есть ли дубликаты ключей. Ребенок в это время находился в запертой машине, был напуган и плакал, — рассказывает полицейский.

Оказалось, что в квартире у потерпевший есть второй комплект ключей, но до ее дома было больше пяти километров. Полицейский не растерялся и позвонил своим коллегам, которые забрали ключи и привезли их к машине.

#Происшествия#Детский мир
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