Сбербанк расширяет предложение в рамках пакетов услуг для состоятельных клиентов

Posted 1 декабря 2014, 10:43
Published 1 декабря 2014, 10:43
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Пакет услуг «Сбербанк Первый» представляет собой комплекс индивидуальных банковских и финансовых услуг высшего уровня, предлагаемых клиентам на специальных условиях, уникальных на российском рынке.
С пакетом услуг «Сбербанк Первый» клиентам доступна специальная линейка вкладов с повышенными процентными ставками:
Вклады доступны только для владельцев пакета и открываются на срок от 3 месяцев до 3 лет. Минимальная сумма по вкладам составляет 5 000 000 рублей/ 150 000 долларов США/ 150 000 евро.
В рамках пакета клиенты также могут бесплатно оформить до 10 премиальных карт World MasterCard Elite® Сбербанк Первый или Visa Infinite Сбербанк Первый для себя и своих близких в рублях, долларах или евро. Держателям карт предоставляется широкий спектр привилегий, включая эксклюзивные предложения в торговых сетях, комплексную страховую защиту в том числе страхование выезжающих за рубеж с максимальным покрытием 1 млн долларов США, круглосуточный консьерж-сервис. Во время путешествий с помощью карты Priority Pass клиенты могут бесплатно воспользоваться бизнес-залами крупнейших аэропортов мира. Преимущества доступны для владельцев как основных, так и дополнительных карт в рамках пакета. Для клиентов с пакетом услуг также действуют льготные курсы для операций с валютой и обезличенными металлическими счетами, а также скидки на сейфовые ячейки и другие привилегии.
Сеть офисов Сбербанк Первый включает 128 офисов в 104 городах России. Более подробную информацию о пакете услуг «Сбербанк Первый» можно получить на сайте.
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Также Сбербанк запустил специальные вклады с повышенной процентной ставкой для владельцев пакета услуг «Сбербанк Премьер»:
Оба вклада открываются на срок от 3 месяцев до 3 лет, минимальная сумма вклада составляет 1 000 000 рублей/ 50 000 долларов США/ 50 000 евро.
Вклады доступны только для владельцев пакета услуг «Сбербанк Премьер». Клиентам, открывшим данный пакет услуг, также доступны следующие преимущества: обслуживание у персонального менеджера в специальных зонах «Сбербанк Премьер», до 5 бесплатных премиальных карт для всей семьи, льготные курсы для операций с валютой и обезличенными металлическими счетами, бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов, программы страхования по банковским картам, скидки на сейфовые ячейки и многое другое.
Сеть премиального банковского обслуживания «Сбербанк Премьер» включает более 2 000 офисов по всей России.