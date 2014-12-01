properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2014, 10:43

Published 1 декабря 2014, 10:43

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Сбербанк расширяет предложение в рамках пакетов услуг для состоятельных клиентов

Сбербанк расширяет предложение в рамках пакетов услуг для состоятельных клиентов

1 декабря 2014, 10:43
Фото: Properm.ru.
Состоятельным клиентам Сбербанка стал доступен новый пакет услуг «Сбербанк Первый».

Пакет услуг «Сбербанк Первый» представляет собой комплекс индивидуальных банковских и финансовых услуг высшего уровня, предлагаемых клиентам на специальных условиях, уникальных на российском рынке.

С пакетом услуг «Сбербанк Первый» клиентам доступна специальная линейка вкладов с повышенными процентными ставками:

  • Вклад «Лидер Пополняй» — вклад с возможностью пополнения. Процентная ставка до 9,25% в рублях, 5,95% в долларах, 5,75% в евро.
  • Вклад «Лидер Управляй» — вклад с возможностью пополнения и частичного снятия без потери процентов. Процентная ставка до 8,75% в рублях, 5,75% в долларах, 5,55% в евро.

Вклады доступны только для владельцев пакета и открываются на срок от 3 месяцев до 3 лет. Минимальная сумма по вкладам составляет 5 000 000 рублей/ 150 000 долларов США/ 150 000 евро.

В рамках пакета клиенты также могут бесплатно оформить до 10 премиальных карт World MasterCard Elite® Сбербанк Первый или Visa Infinite Сбербанк Первый для себя и своих близких в рублях, долларах или евро. Держателям карт предоставляется широкий спектр привилегий, включая эксклюзивные предложения в торговых сетях, комплексную страховую защиту в том числе страхование выезжающих за рубеж с максимальным покрытием 1 млн долларов США, круглосуточный консьерж-сервис. Во время путешествий с помощью карты Priority Pass клиенты могут бесплатно воспользоваться бизнес-залами крупнейших аэропортов мира. Преимущества доступны для владельцев как основных, так и дополнительных карт в рамках пакета. Для клиентов с пакетом услуг также действуют льготные курсы для операций с валютой и обезличенными металлическими счетами, а также скидки на сейфовые ячейки и другие привилегии.

Сеть офисов Сбербанк Первый включает 128 офисов в 104 городах России. Более подробную информацию о пакете услуг «Сбербанк Первый» можно получить на сайте.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Также Сбербанк запустил специальные вклады с повышенной процентной ставкой для владельцев пакета услуг «Сбербанк Премьер»:

  • Вклад «Особый Пополняй» — вклад с возможностью пополнения для тех, кто предпочитает копить и регулярно откладывать свои средства. Процентная ставка по вкладу до 8,25% в рублях, 3,25% в долларах США и 2,85% в евро.
  • Вклад «Особый Управляй» — вклад с возможностью пополнения и частичного снятия без потери процентов. Процентная ставка по вкладу до 7,75% в рублях, 3,05% в долларах США и 2,65% в евро.

Оба вклада открываются на срок от 3 месяцев до 3 лет, минимальная сумма вклада составляет 1 000 000 рублей/ 50 000 долларов США/ 50 000 евро.

Вклады доступны только для владельцев пакета услуг «Сбербанк Премьер». Клиентам, открывшим данный пакет услуг, также доступны следующие преимущества: обслуживание у персонального менеджера в специальных зонах «Сбербанк Премьер», до 5 бесплатных премиальных карт для всей семьи, льготные курсы для операций с валютой и обезличенными металлическими счетами, бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов, программы страхования по банковским картам, скидки на сейфовые ячейки и многое другое.

Сеть премиального банковского обслуживания «Сбербанк Премьер» включает более 2 000 офисов по всей России.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика