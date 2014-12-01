Сбербанк расширяет предложение в рамках пакетов услуг для состоятельных клиентов

В рамках пакета клиенты также могут бесплатно оформить до 10 премиальных карт World MasterCard Elite® Сбербанк Первый или Visa Infinite Сбербанк Первый для себя и своих близких в рублях, долларах или евро. Держателям карт предоставляется широкий спектр привилегий, включая эксклюзивные предложения в торговых сетях, комплексную страховую защиту в том числе страхование выезжающих за рубеж с максимальным покрытием 1 млн долларов США, круглосуточный консьерж-сервис. Во время путешествий с помощью карты Priority Pass клиенты могут бесплатно воспользоваться бизнес-залами крупнейших аэропортов мира. Преимущества доступны для владельцев как основных, так и дополнительных карт в рамках пакета. Для клиентов с пакетом услуг также действуют льготные курсы для операций с валютой и обезличенными металлическими счетами, а также скидки на сейфовые ячейки и другие привилегии.