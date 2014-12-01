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Posted 1 декабря 2014, 08:53

Published 1 декабря 2014, 08:53

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Суд отказал бывшему директору «Хромой лошади» Светлане Ефремовой в УДО

Суд отказал бывшему директору «Хромой лошади» Светлане Ефремовой в УДО

1 декабря 2014, 08:53
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Хромая лошадь
С требованиями отказать осужденной в УДО, в суд обратились потерпевшие по делу.

В Оханском суде прошло заседание, на котором решался вопрос об условно-досрочном освобождении исполнительного директора ночного клуба «Хромая лошадь» Светланы Ефремовой, сообщает «Комсомольская правда».

Осужденная отсидела почти половину срока, поэтому подала ходатайство об УДО. Однако, судья отказал ей, приняв во внимание письма потерпевших, которые требовали этого не делать.

Напомним, 1 мая 2013 года Ленинский районный суд определился с наказанием для фигурантов дела о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Тогда исполнительный директор Светлана Ефремова за нарушение ч. 3 ст. 238 была приговорена к 4 годам исправительной колонии общего режима с момента фактического взятия под стражу.

Стоит отметить, что ранее об УДО ходатайствовал пиротехник «Хромой лошади» Сергей Дербенев. Ему тоже было отказано.

#Общество#Хромая лошадь
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