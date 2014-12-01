Суд отказал бывшему директору «Хромой лошади» Светлане Ефремовой в УДО

Напомним, 1 мая 2013 года Ленинский районный суд определился с наказанием для фигурантов дела о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Тогда исполнительный директор Светлана Ефремова за нарушение ч. 3 ст. 238 была приговорена к 4 годам исправительной колонии общего режима с момента фактического взятия под стражу.