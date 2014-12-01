Утренний коллапс: два трамвая парализовали движение в разных точках города

Еще один пермский трамвай попал сегодня в ДТП. «Перекресток Карпинского и шоссе Космонавтов. Две авто догоняющие и трамвай стоящий поперек шоссе на полосах в сторону гознака. Повреждения вроде не сильные, но всё шоссе поставили в неудобную позу», — пишет пользователь Teron.ru под ником Koshanya.