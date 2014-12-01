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Posted 1 декабря 2014, 07:54

Published 1 декабря 2014, 07:54

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Утренний коллапс: два трамвая парализовали движение в разных точках города

Утренний коллапс: два трамвая парализовали движение в разных точках города

1 декабря 2014, 07:54
Фото: Properm.ru.
Оба вагона встали около девяти часов утра. Один - у КДЦ, другой - на шоссе Космонавтов.

Сегодня, 1 декабря, в 8:29 на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленина водитель трамвая №7, двигаясь в сторону ост. «ЦУМ», обнаружила техническую неисправность вагона. К 9:12 вагоновожатая «реанимировала» систему, и движение трамваев было восстановлено.

Еще один пермский трамвай попал сегодня в ДТП. «Перекресток Карпинского и шоссе Космонавтов. Две авто догоняющие и трамвай стоящий поперек шоссе на полосах в сторону гознака. Повреждения вроде не сильные, но всё шоссе поставили в неудобную позу», — пишет пользователь Teron.ru под ником Koshanya.

Как сообщили в «ПермГорЭлектроТрансе», это произошло в 8:44.

— Трамвай №10 был подрезан автомобильным транспортом, что привело к попаданию вагона в пересечение трамвайной сети с троллейбусной. Аварийная бригада оперативно прибыла на место. В 9:09 движение трамваев было восстановлено, — рассказала корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь «ПГЭТ» Анна Орлова.

Сегодня утром Пермь стояла в многокилометровых пробках. Движение было затруднено практически по всем центральным улицам.

#Происшествия#Трамвай
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